Модные девчонки: Лилия Ребрик в коротких шортах показала "морское" фото с дочками

Лилия Ребрик только вчера радовала поклонников снимками со студии утреннего эфира. А уже сегодня оказалась … на море. Звезда пока держит интригу и не сообщает, куда именно отправилась вместе со своей веселой "дикой семейкой", но зато с удовольствием публикует в Инстаграм яркие фото с морского побережья вместе с любимыми девочками – дочками Дианой и Полиной.

Сама телезвезда позирует в коротких джинсовых шортах, белой майке и стильном кеппи. Полина и Диана запечатлены в ярких похожих наряда.

"Дівчата до відпочинку готові! Занурюємося з головою", - подписала семейный кадр Лилия, отметив, что снимок сделал ее муж Андрей Дикий. Также она оставила парочку хештегов: #дикасімейка #моднідівчата.

Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники начали гадать, куда же отправилась звездная пара с детьми. Кто-то предположил, что на снимках турецкие пейзажи, другие же утвердили, что фото сделаны в Греции. Попутно комментаторы не забывали одаривать Лилию и ее очаровательных девочек комплиментами.

"Красотки. Бажаю гарно відпочити", "Какие вы классные девчонки", "Дівчатка супер! Гарного відпочинку!", "Гарного відпочинку разом із сім'єю!", "Дуже модні дівчатка!", "За Вами не угнатся. Так быстро фильмы не снимают, как Вы меняете места. Недавно были в Болгарии,потом на работе и т.д. Молодцы. Жизнь бурлит. Суперового отдыха!", "Гарні дівчата", - писали фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик показала фото родителей из семейного архива и поздравила их с годовщиной свадьбы.

Напомним, что Лилия Ребрик умилила счастливым семейным кадром и поделилась давней мечтой.