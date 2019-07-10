Я многому у нее научилась: Кортни Кардашьян поделилась редким фото с 7-летней дочерью

Кортни Кардашьян – старшая из знаменитых сестер – всегда была предельно откровенна со своими подписчиками. Это касается не только "горячих" кадров в сексуальных нарядах и без них. Не меньше внимания она уделяет семейным ценностям. Так, в ее микроблоге часто появляются все дети: 9-летний Мейсон, 4-летний Рейн Эстон, а также малышка Пенелопа, которой вчера исполнилось 7. Но несмотря на массу классических постов в стиле инстамам, она не так часто показывает общие совместные фото с дочкой.

Кортни и Пенелопа (фото: instagram.com/kourtneykardash)

В честь ее дня рождения 40-летняя звезда подготовила именно такой кадр. Кортни выставила селфи, на переднем плане которого позирует сама, а на заднем – именинница. Звездная мама надела стильный белый костюм, демонстрирующий ее роскошное декольте. А Пенелопа красуется в серебристом топе на тонких бретельках. "Я так люблю ее. Я не могу поверить, что ей 7 лет. Она вдохновляет меня быть абсолютно улучшенной версией себя. То, чему я научился у нее, неизмеримо. Безусловная, чистая любовь", – написала бизнесвумен и любящая мать.

Поклонники уверены, что Пенелопа – копия отца (фото: instagram.com/krisjenner)

Не удивительно, что праздник было решено отметить с размахом. Для девочки и ее подруг была устроена пижамная вечеринка. А вернее – утренник. Все гости отправились в роскошный ресторан на белом лимузине в пижамах и тапочках. Разумеется, здесь блистали двоюродные сестры Пенелопы – Тру Томпсон и Норт Уэст. Пенелопа была одета в костюм от Charmajesty Linens, уже знаменитая в сети модница Норт облачилась в ярко-розовую пижаму и огромные пушистые тапочки, а годовалая Тру примерила пижаму цвета топленого молока с мелким принтом. Девочки от души веселились и радовали своих родных.

Пенелопа с сестрами (фото: instagram.com/khloekardashian)

Не удержалась от трогательных постов и Крис Дженнер. Причем она постаралась на славу, выложив в сеть целую подборку фото девочки из разнообразных мероприятий. "С Днем рождения, моя прекрасная внучка Пенелопа! Ты – лучик света нашей жизни, и я так счастлива, что у меня есть ты, и я могу любить тебя и наблюдаешь, как ты растешь! Спасибо, что доставила мне столько радости и была лучшей сестрой, дочерью, внучкой и двоюродной сестрой! Я так тебя люблю, моя маленькая P", – написала растроганная глава семейства.

Крис Дженнер и Пенелопа (фото: instagram.com/krisjenner)