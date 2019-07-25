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"Мне не стыдно": Тина Кароль показала упругие ягодицы на откровенных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.07.2019 - 10:57
"Мне не стыдно": Тина Кароль показала упругие ягодицы на откровенных фото
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица опубликовала эффектные кадры на пляже

Тина Кароль поражает воображение поклонников откровенными снимками и жаркими фотосессиями, сделанными на берегу океана в США. Фото певицы одновременно радуют и шокируют ее многотысячную армию поклонников, которая, кстати, перевалила за миллион, своей откровенностью. Артистка кардинально сменила контент на страничке в Instagram, и теперь вместо вычурных образов она охотно делится с фанами чувственными и соблазнительными снимками, демонстрируя аппетитные формы и принимая волнующие позы.

В свежей серии фото звезда решила вновь показать, что ей нечего скрывать, ведь она – обладательница потрясающей фигуры, которую не стоит прятать. Так, Тина продемонстрировала упругие ягодицы на камеру - будто намереваясь зайти в воду, она приподняла длинную платье-тунику, открыв взору фотографа коротенькие шорты, которые лишь подчеркнули ее сочные формы.

&quot;Мне не стыдно&quot;: Тина Кароль показала упругие ягодицы на откровенных фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На другом снимке поп-дива позирует по колено в воде. Опершись об опоры моста, она призывно  смотрит в камеру. На Тине - короткий кроп-топ с длинным рукавом и приспущенной линией плечей и трусики.

&quot;Мне не стыдно&quot;: Тина Кароль показала упругие ягодицы на откровенных фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Такие откровения понравились далеко не всем фанам артистки, но на критические замечания он отреагировала лишь с помощью красноречивого хештега:  мненестыдно.

&quot;Мне не стыдно&quot;: Тина Кароль показала упругие ягодицы на откровенных фото

Скриншот комментариев

Но большинство поклонников не удержались от комплиментов для горячей Тины и признались, что ее пикантные снимки произвели фурор.

"Не, ну за такую попу не может и не должно быть стыдно", "Очень красивая фигура, такую не стыдно показать", "Ух какая! Потеряла дар речи от такой красоты, богиня!", "Постой, русалка, не уплывай!", "А где валерьянка-то, а? Без успокоительного на это шикарное фото просто невозможно смотреть", "Как же красиво!" - восторгалось большинство фолловеров.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль засветила стройные ножки, выступая в "голом" платье на одесском концерте.

Ранее Тина Кароль покорила сеть снимком без макияжа. Фаны певицы заявили, что 34-летняя звезда выглядит как подросток.

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Новости Украины Тина Кароль
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