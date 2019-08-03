"Мне понравилось": Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской

Народная артистка Украины Наталья Могилевская отпраздновала на днях свой день рождения - 2 августа певице исполнилось 44 года. Конечно же, ее просто засыпали поздравлениями, а некоторые из них оказались весьма неожиданными. Так, коллегу по сцене поздравила известная артистка Ирина Билык и поделилась в своем Instagram пикантным архивным фото с подругой.

Так, на снимке запечатлен страстный поцелуй Билык и Могилевской в губы. Обе артистки одеты в шубы и эпатажные головные уборы из перьев.

Кроме самого фото, Ирина поразила и откровенным признанием - поцелуй пришелся ей по вкусу.

"Наташенька, милая подружка!! С Днем Рождения!!! Желаю тебе и твоей команде только новых Вершин! Прекрасных песен и благодарных зрителей!! И нашего нового дуэта!! P.S А мне понравилось))", - написала Билык.

Фото: Ирина Билык и Наталья Могилевская (instagram.com/bilyk_iryna)

Ошарашенные подписчики поспешили оставить свои отзывы, многие отметили, что очень ждут дуэт двух талантливых исполнительниц.

Дуэт из Вас был бы прекрасен!

Класні

Оце так! У губи!

Мадонна и Бритни Спирс нервно курят!!!

Это было роскошно! Всех благ замечательной Артистке и Певице @natalia_mogilevskaya и спасибо за Талант, который даришь!)))

Ирочка, всем понравилось )))) Ждем ваш дуэт и не один))

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Кстати, Наталья Могилевская поделилась праздничным фото с шариками и предложила поклонникам угадать, как и где она провела этот день.

"Спасибо всем за поздравления! Рассказывайте, как обычно вы проводите свой праздник? Ни за что не отгадаете!!!! В этом году я очень необычно праздную свой день рождения. Ваши предположения, где я сейчас?" - написала певица.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним. 49-летняя Ирина Билык откровенно порассуждала о любви к себе и принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

Также замужняя Ирина Билык неожиданно призналась в любви к другому мужчине.