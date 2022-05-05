"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)

Ирина Билык написала гневное сообщение своему уже бывшему другу Филиппу Киркорову, который отказался поддержать украинцев в войне с российскими захватчиками.
Об этом певица рассказала в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".
Одной из причин, по которой Билык обратилась к Киркорову, стало то, что его соотечественники-оккупанты месяц жили в ее доме под Киевом, оставив после себя полный беспорядок.
"Они делали там все, что только возможно... Плавали в бассейне, пользовались аппаратурой, рылись в личных вещах, даже перелопатили мои фото, все, еще с самого детства", - со слезами на глазах поделилась певица.
Вернуться в свой родной дом она не может...
В то же время Киркоров продолжает петь на своих концертах песню "Снег". Эту композицию из альбома 2004 года "Любовь. Яд" Ирина в свое время лично подарила Бедросовичу.
"Я решила обратиться лично к Филиппу Киркорову, но не хотела употреблять бранных слов... Просто сказала: "Когда будешь исполнять мою песню в будущем, знай, что мне негде жить". Но он не ответил", - плача, прокомментировала артистка.
Обращалась Билык и к другим своим знакомым артистам из РФ. Ведь большинство из них лично знают Путина и могли каким-то образом "донести до него светлые мысли".
"Просто думала, что они заботятся о других... Но все мое обращение проигнорировали", - сказала украинская звезда.
Сейчас Билык вместе с младшим сыном и своей кумой находится в безопасном месте и пытается быть полезной для Украины.
А тем временем ее экс-коллега Киркоров на днях с размахом отметил 55-летний юбилей, устроив масштабный концерт в Кремлевском дворце.
Там он не просто пел, но и "оскорблял чувства верующих". В РФ теперь требуют наказать артиста за это его "сатанистское шоу".
Более того, члены движения "Ветераны России" требуют у Киркорова, который поддерживает войну против Украины, чтобы тот покинул "святую русскую землю". Вот такой вот парадокс.
Киркоров на своем концерте бегал по кресту (кадр из видео)
Ранее мы писали, как выглядят дома украинских звезд, пострадавших от действий оккупантов.
Смотрите также мощные фото Кристины, променявшей модельную карьеру на военную службу.