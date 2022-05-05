"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)

Одной из причин, по которой Билык обратилась к Киркорову, стало то, что его соотечественники-оккупанты месяц жили в ее доме под Киевом, оставив после себя полный беспорядок.

"Они делали там все, что только возможно... Плавали в бассейне, пользовались аппаратурой, рылись в личных вещах, даже перелопатили мои фото, все, еще с самого детства", - со слезами на глазах поделилась певица.

Вернуться в свой родной дом она не может...

В то же время Киркоров продолжает петь на своих концертах песню "Снег". Эту композицию из альбома 2004 года "Любовь. Яд" Ирина в свое время лично подарила Бедросовичу.

"Я решила обратиться лично к Филиппу Киркорову, но не хотела употреблять бранных слов... Просто сказала: "Когда будешь исполнять мою песню в будущем, знай, что мне негде жить". Но он не ответил", - плача, прокомментировала артистка.

Обращалась Билык и к другим своим знакомым артистам из РФ. Ведь большинство из них лично знают Путина и могли каким-то образом "донести до него светлые мысли".

"Просто думала, что они заботятся о других... Но все мое обращение проигнорировали", - сказала украинская звезда.

Сейчас Билык вместе с младшим сыном и своей кумой находится в безопасном месте и пытается быть полезной для Украины.

А тем временем ее экс-коллега Киркоров на днях с размахом отметил 55-летний юбилей, устроив масштабный концерт в Кремлевском дворце.

Там он не просто пел, но и "оскорблял чувства верующих". В РФ теперь требуют наказать артиста за это его "сатанистское шоу".

Более того, члены движения "Ветераны России" требуют у Киркорова, который поддерживает войну против Украины, чтобы тот покинул "святую русскую землю". Вот такой вот парадокс.

Киркоров на своем концерте бегал по кресту (кадр из видео)