"Мне нечего стыдиться": Тина Кароль о счастье, популярности и планах на будущее

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка рассказала, планирует ли строить карьеру в США

Тина Кароль довольно редко дает интервью и рассказывает о своей жизни - певица предпочитает делиться с поклонниками своим творчеством. Так, в августе поп-дива выпустила новый горячий клип на песню “Вабити”, который быстро стал настоящим хитом и набрал уже более 2,2 млн просмотров на Youtube. Однако во время поездки в США артистка все же пообщалась с журналисткой Дарьей Шаповаловой.

Так, Тина порассуждала, стоит ли воспринимать проблемы в жизни не как трагедию, а как уроки. Звезда призналась, что не любит штампы.

"Такая философия, она на грани. Урок ли? Кому урок? То есть, если мы говорим про себя, мы говорим с эгоцентризмом, что это был мне урок, а для кого-то это трагедия, печаль… Или фраза все, что не делается – все к лучшему. Для тебя, возможно. Нельзя многие вещи в эти рамки засунуть. Это слишком штампировано. Жизнь – это жизнь и все", - отметила Кароль.

Тина Кароль (кадр из видео на Youtube)

Чувствует ли она себя счастливым человеком? Певица ответила утвердительно:

"Да, я занимаюсь любимым делом. Я устаю, я чувствую боль в ногах, я не болею, я знаю, что я все сделала и делаю честно, не предав никого, не предаю своих принципов, не торгую телом, не развращаю умы и не плюю в вечность. Я горжусь всеми своими решениями и живу так, что мне нечего стыдиться", - говорит артистка.

Видео: Тина Кароль дала интервью Дарье Шаповаловой (YouTube)

Певица также прокомментировала свою тотальную популярность на родине и заявила, что не стремится нравиться всем. По словам Тины, она весьма самокритична.

"Кому-то нравится, кто-то говорит слишком ту мач, много поет. А кто-то – ой, хотим больше вокальных пируэтов. А кто-то наоборот – мы хотим попроще. Я самокритична, и без этого вообще никуда. Если меня это устраивает – значит я живу в гармонии. Я ж не 100 долларовая купюра, чтоб всем нравиться. Что такое качественный звук? Если мы говорим про голос, в первую очередь – это эмоция. Эмоция радости. Не то, что бы ты ходила с улыбкой 36 зубов и была от всего супер счастлива. Это больше про твой внутренний тонус, радость, вдохновение ― такой озаренный и окрыленный мечтой человек! Это все помогает голосу в целом быть!" - откровенничает звезда.

Фото: Тина Кароль и Даша Шаповалова (Noel Federizo)

А еще Кароль поделилась своими планами об Америке, отметив, что не собирается переезжать туда жить "Как сложится, так и будет. Я никогда громких заявлений не делаю. Мы действительно подписали контракт с лейблом. Мы действительно выпустим англоязычный альбом, мы действительно будем его сейлить. Стоит ли выбор жить в Америке? Наверное, нет. Поработать – да. Мне нравится общаться с музыкантами здесь, вдохновляться. Они смотрят на наши шоу, наши концерты, удивляются, им очень нравится. У них не часто встречаешь подобного рода контент".

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль призналась, что помогло ей пережить смерть любимого мужа. По словам певицы, именно утренняя молитва ей очень помогла справиться с сердечной болью.

Как мы ранее писали, Тина Кароль в откровенном купальнике понежилась в бассейне.