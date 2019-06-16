"Младшая — вылитая мама": Лилия Ребрик умилила фото с мужем и детьми

Популярная телеведущая Лилия Ребрик не устает восхищать своих поклонников стильными и эффектными образами - благодаря своей работе она чуть ли не каждый день демонстрирует новый яркий наряд. Однако на этот раз артистка растрогала сеть серией милых семейных снимков.

Лилия поделилась очаровательными фото, на которых запечатлена с мужем Андреем Диким и двумя их дочерьми - Дианой и Полиной. Кадры явно были сделаны на семейной прогулке в парке и все весело проводили время.

Фото: Лилия Ребрик поделилась семейными фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая также поздравила подписчиков сразу с двумя праздниками, которые отмечаются 16 июня - Троицей и Днем отца.

Фото: Лилия Ребрик поделилась семейными фото (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ннну... доброго ранку! Зі святом Трійці!!! Привіт від #дикасімейка І від нашого тата @andrii_dykyi привіт! З днем батька!!! Ти у нас найкращий", - с любовью написала Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик поделилась семейными фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Конечно же, фолловеры оставили множество умиленных отзывов. Многие отметили, что младшая дочь Полина - просто-таки копия своей мамы, а вот Диана больше похожа на отца.

Вылитая мама!

Дiана бiльше на тата, а манюня викапана мама

Ой, ну мамина доця ,красотки

Ксерокс у дії

Якi нiжнi i лагiднi фото. зi святами вашу неймовiрну, дику сiмейку

Какие вы красивые

Ааааааа, мамочкина копия. С праздником Вас

Поліночка схожа на маму, але ще більш вона схожа на Вашого батька!!!

Мамина радость

Младшая - вылитая мама

Как две капли воды.

Милахи забавные!

Маленькая Лиля

Ви дуже гарні!!! Щастя ВАМ безмежного!!!!!

Полинка копия мама

Такие хорошенькие!

Маленькая кнопочка. Очень похожа на маму.

Перша фотка і остання, просто бомба. Треба розрукувати Вам їх!!!

Какие же вы классные) люблю всю вашу семейку!)

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик забавно "потроллила" Юрия Горбунова на совместном фото.

Ранее Лилия Ребрик пленила красотой в эффектном платье-вышиванке от украинского дизайнера. Тогда поклонники ведущей пришли в настоящий восторг и назвали ее "настоящей украиночкой".