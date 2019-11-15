Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша уже совсем скоро представит нашу страну на престижном 69-м международном конкурс красоты "Мисс мира 2019", который пройдет 14 декабря в Лондоне. На днях во время пресс-коктейля в Киеве девушка представила роскошное платье, в котором она появится на финальном выходе в столице Англии. Фото и видео наряда появились на Instagram-страничке девушки.

Красное платье с воздушным шлейфом и разрезом на бедре для девушки сшила дизайнер Екатерина Лукашик. Маргарита в ярком наряде и короне эффектно показала его со всех сторон.

Это полностью ручная работа. По словам дизайнера, приблизительная стоимость платья - 10 тысяч долларов.

Фото: Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (instagram.com/missukraine_official)

Екатерина рассказала в комментарии Знай.ua, почему был выбран именно этот цвет для финального выхода Маргариты на конкурсе Мисс мира 2019.

“Красный цвет я называю цветом победы, - говорит Екатерина Лукашик. - Он сильный. Психологически мы видим яркие цвета самыми первыми, и конечно, это цвет, который дает определенную энергетику. Тут соединены разные фактуры: сетка, бархат, глиттер, пайетки. Мы все это гармонично попытались соединить, чтобы выглядело и элитно, и достойно, и изысканно. Все грани, которые есть, подчеркнуты в этом платье”.

Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Сама же Маргарита призналась, что готова выложиться на полную и верит в свои шансы на успех.

“Я хочу на максимум выложиться! Я действительно верю, что Украина должна войти в топ, она должна выиграть. Мне пишут организаторы конкурсов красоты других стран и говорят: “У тебя огромные шансы!” - поделилась Мисс Украина 2019.

Видео: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Пользователи сети поспешили оставить Маргарите слова поддержки и восхищения.

Достойное платье

очеровательная

Дааа, королева

Королева!!!

Miss Ukraine 2019! Желаем Победы!

Ты и есть МИСС МИРА...

красивое платье

Успех

Платье - sexi)

Ми віримо у вас

Это точно Победа!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/margoritapasha)

Напомним, Мисс Украина 2019 свела с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате. Маргарита Паша также является мастером спорта по художественной гимнастике.