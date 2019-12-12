"Мисс Украина 2019" умилила танцами с афроамериканскими детьми (видео)

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша поделилась трогательным видео с афроамериканскими детьми, которые учили ее танцевать индийские танцы. В ролике можно увидеть 24-летнюю модеть, которая 14 декабря в Лондоне представит Украину на международном конкурсе "Мисс Мира 2019", умело исполняющую танцевальные движения вместе с босоногими девочками.

Дети рядом с ней одеты в одинаковые яркие наряды, а сама Маргарита - в повседневной одежде - нюдовом комбинезоне.

"Незабываемые моменты", - подписала видео Паша.

Пользователи сети оценили старания Маргариты Паши и поддержали ее:

Молодчина Маргарита. Ты приносишь радость и счастье где бы ты не была. Ты Солнце!

Умница просто!

Это так мило...

Удивительно!

Скриншот: instagram.com/missukraine_official

Скриншот: instagram.com/missukraine_official

Напомним, что 12 сентября в Киеве состоялось финальное шоу национального конкурса красоты Мисс Украина 2019, в котором и победила Маргарита Паша. Красотка является студенткой Киевского института международных отношений по специальности Международное право. Также модель – мастер спорта по художественной гимнастике.

Также интересно то, что после победы на конкурсе Мисс Украина 2019 Паша попала в скандал. Во время празднования Дня ООН в Украине девушка ответила на вопрос "Чей Крым?", заявив, что аннексированный РФ полуостров "принадлежит всем людям" и пожелала ему процветания: "Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам".

Ранее экстрасенс напророчил победу украинке Маргарите Паше на конкурсе "Мисс Мира 2019".