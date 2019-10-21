Мисс Украина 2019 сводит с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате (видео)

Паша демонстрирует идеальную растяжку
Мисс Украина 2019 Маргарита Паша покорила поклонников невероятно гибкими формами. Победительница престижного конкурса красоты также является мастером спорта по художественной гимнастике. Маргарита активно следит за фигурой и тем, чтобы не утратить свои навыки. Поэтому 24-летняя девушка постоянно занимается йогой, растяжками и т.д. Конечно же, Мисс Украина 2019 не против показать подписчикам свои похвальные результаты.
Так, на своей страничке в сети instagram признанная украинская красотка поделилась новым фото и видео, сделанными во время очередной тренировки. Девушка в соблазнительном облегающем костюме выполняет достаточно сложные гимнастические комбинации на специальном тренажере. Паша демонстрирует буквально идеальный шпагат, находясь при этом вниз головой!
“Наконец-то. Посвятила себе день”, - пишет Паша.
Фото и видео: instagram.com/margoritapasha
Поклонники Маргариты также поспешили засыпать е комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/margoritapasha
Спортивная Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)
Отметим, что Маргарита Паша пробовала свои силы в конкурсе Мисс Украина еще в 2015 году. Но тогда девушке досталось звание Miss Ukraine International. В 2019 году Паша все же получила долгожданную корону самой красивой девушки Украины. В этом году в декабре она будет представлять Украину на конкурсе Мисс Мира 2019.
Напомним, ранее Ирина Шейк в образе женщины-вамп блистала в Нью-Йорке.