Мисс элегантность: Тина Кароль пленила кокетливой зоной декольте в жакете на голое тело

Тина Кароль мастерски умеет создавать образы, играя на грани откровенности и легкой пикантности. 35-летняя украинская исполнительница имеет свой узнаваемый “стиль дивы”, четко придерживаясь его. Для Кароль уже стало классическим платье с облегающим силуэтом и пикантной зоной декольте. Также Тина отдает предпочтение голливудской прическе с объемными локонами. Еще одна несменная фишка образа певицы - алые губы. Напомним, что несколько лет назад Кароль даже запускала в продажу помаду своего бренда. Фанаты певицы до сих пор просят вновь вернуть бьюти-новинку.

На страничке в сети іnstagram Кароль поделилась с многотысячной армией поклонников фото, на котором в полной мере демонстрирует свой идеальный образ. При этом, как обычно, фото не обошлось без “изюминки”. А именно - кокетливой зоны декольте.

Исполнительница позирует в черном жакете, показывая новые золотые украшения - изящные браслеты, серьги и кольца. Волосы Кароль аккуратно уложены, макияж сделан с акцентом на красные губы. Кароль загадочно смотрит куда-то в сторону.

Роскошная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого снимка. И пока Кароль смотрит в сторону, многие не могут оторвать взгляд от игривой зоны декольте украинской поп-дивы.

“Сколько грусти в глазах... но какая изящность и элегантность! Любить можно только за одни глаза”

“Девушка, вы меня сводите с ума”

“Тин, ты прекрасна”

“Сама мисс Элегантность”

“Какая особенная”

“Слишком красивая”

“Тиночка, вам очень хорошо с прямыми волосами”

“Чего там золото! Наш украинский бриллиант!”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Кстати, ранее Кароль уже показывала пару фото из этой съемки.

Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о романе с Даном Баланом и рассекретила свою диету.