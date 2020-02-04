Мисс элегантность: Тина Кароль пленила кокетливой зоной декольте в жакете на голое тело

Кароль позирует в помаде своего фирменного оттенка
Тина Кароль мастерски умеет создавать образы, играя на грани откровенности и легкой пикантности. 35-летняя украинская исполнительница имеет свой узнаваемый “стиль дивы”, четко придерживаясь его. Для Кароль уже стало классическим платье с облегающим силуэтом и пикантной зоной декольте. Также Тина отдает предпочтение голливудской прическе с объемными локонами. Еще одна несменная фишка образа певицы - алые губы. Напомним, что несколько лет назад Кароль даже запускала в продажу помаду своего бренда. Фанаты певицы до сих пор просят вновь вернуть бьюти-новинку.
На страничке в сети іnstagram Кароль поделилась с многотысячной армией поклонников фото, на котором в полной мере демонстрирует свой идеальный образ. При этом, как обычно, фото не обошлось без “изюминки”. А именно - кокетливой зоны декольте.
Исполнительница позирует в черном жакете, показывая новые золотые украшения - изящные браслеты, серьги и кольца. Волосы Кароль аккуратно уложены, макияж сделан с акцентом на красные губы. Кароль загадочно смотрит куда-то в сторону.
Роскошная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого снимка. И пока Кароль смотрит в сторону, многие не могут оторвать взгляд от игривой зоны декольте украинской поп-дивы.
Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol
Кстати, ранее Кароль уже показывала пару фото из этой съемки.
Фото: instagram.com/tina_karol
Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о романе с Даном Баланом и рассекретила свою диету.