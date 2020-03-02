Мир становится цветным: кудрявая Лилия Ребрик покорила нежным луком

Телеведущая восхитила эффектным весенним снимком
Лилия Ребрик - одна из самых позитивных и жизнерадостных телеведущих Украины. Несмотря на очень ранние эфиры, она всегда в прекрасном настроении, бодра и весела, причем не только в кадре, но и когда камеры выключены. В преддверии весны она вместе со своим коллегой Анатолием Анатоличем устраивали в студии театральные и танцевальные спектакли, тем самым заряжая на активное утро всех зрителей и пользователей сети.
А с приходом весны и без того всегда стильные и эффектные наряды Лилии стали немного светлее - так, артистка показала в Instagram новый, невероятно нежный образ.
Ребрик запечатлена на улице в голубой плиссированной юбке и свитере в тон, а сверх она набросила светло-розовое пальто-чебурашку. Дополняют эффектный лук белая сумочка через плечо и необычная прическа - ведущая накрутила волосы в красивые объемные кудряшки.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Світ стає кольоровим- і це все весна... Доброго ранку! Нам, жінкам, притаманно будувати плани... Ви вже спланували свою весну?" - поинтересовалась у подписчиков теледива.
В комментариях фолловеры делятся своими планами на весну и не забывают восхищаться стильным весенним образом Ребрик.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
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