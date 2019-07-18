Мини-Лиля: Ребрик с младшей дочкой красуются в похожих нарядах

Известная ведущая и актриса Лилия Ребрик продолжает наслаждаться долгожданным семейным отдыхом - вместе с мужем Андреем Диким и двумя их дочерьми она отдыхает на море в Турции. Артистка регулярно радует подписчиков своего Instagram веселыми и красочными фото и видео, показывая, как они проводят время.

Так, Лилия очаровала фанов невероятно милым снимком с младшей дочуркой, годовалой Полиной. Мама и дочка примерили похожие наряды и расположились на зеленой лужайке. Ребрик отдала предпочтение черно-белому сарафану миди в клетку, а малышку нарядила в похожее детское платьице той же расцветки, а также красную кепочку.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Полиной (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая сидит на траве и с улыбкой протягивает девочке банан. В своих сторис она выложила еще фото, на котором есть также ее старшая дочь Диана.

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"А як Ваш вечір проходить?" - поинтересовалась Ребрик у подписчиков.

Те тут же принялись отвечать, заодно умиляясь трогательному фото и отмечая, что Полина - просто-таки мини-Лиля.

Чудесный ребёнок у чудесной мамы

Вы такие няшные

Мини-Лиля

Вы такие классные

Які красуньки.

Гарного настрою та відпочинку

Какие же вы хорошие

Яке гарне фото,сонячно та тепленько. А в нас в Умані, гуляли з дітками в кофтах та шапках

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, ранее Лилия показала, на что пошла ради старшей дочки - вместе с девочкой звездная мама полетала на парашюте, прикрепленном к лодке.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото с отдыха в Турции.

Ранее Лилия Ребрик показала фото родителей из семейного архива и поздравила их с годовщиной свадьбы.