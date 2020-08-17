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Милые и загорелые: Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали романтическим фото

Автор: Марина Настевич

Звездная пара наслаждается летними днями и обществом друг друга

Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов недавно вернулись из Турции, где на славу отдохнули на морском побережье вместе с сыночком Иваном и сыном ведущей Ильей. Супруги наслаждаются последними неделями лета и обществом друг друга, не стесняясь демонстрировать нежные чувства на публику.

Горбунов поделился в сети нежным романтическим селфи с любимой женой. На снимке Катя запечалена в желтом платье с оборками и цветочным принтом, а Юрий - в фиолетовой футболке. Телеведущая собрала волосы назад, а на лице сделала легкий макияж.

Звездная пара демонстрирует на камеру красивый золотистый загар и милые улыбки. Осадчая трогательно обнимает мужа.

Катя и Юрий умилили нежными чувствами на романтическом фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Хорошего всем воскресенья! Лето продолжается!", – подписал нежный кадр Горбунов.

Пользователи сети оставили этой чудесной паре много теплых отзывов в комментариях.

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  • Шикарний захват.Катруся браво!
  • Очарование

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Катя Осадчая в эффектных брюках с перьями покорила стилем.

Мы также сообщали, что Катя Осадчая с сыночком Иваном поднялась на гору Тахталы в Турции. Она показала захватывающие виды окресностей.

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