Милые и загорелые: Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали романтическим фото

Звездная пара наслаждается летними днями и обществом друг друга
Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов недавно вернулись из Турции, где на славу отдохнули на морском побережье вместе с сыночком Иваном и сыном ведущей Ильей. Супруги наслаждаются последними неделями лета и обществом друг друга, не стесняясь демонстрировать нежные чувства на публику.
Горбунов поделился в сети нежным романтическим селфи с любимой женой. На снимке Катя запечалена в желтом платье с оборками и цветочным принтом, а Юрий - в фиолетовой футболке. Телеведущая собрала волосы назад, а на лице сделала легкий макияж.
Звездная пара демонстрирует на камеру красивый золотистый загар и милые улыбки. Осадчая трогательно обнимает мужа.
Катя и Юрий умилили нежными чувствами на романтическом фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Хорошего всем воскресенья! Лето продолжается!", – подписал нежный кадр Горбунов.
Пользователи сети оставили этой чудесной паре много теплых отзывов в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Катя Осадчая в эффектных брюках с перьями покорила стилем.
Мы также сообщали, что Катя Осадчая с сыночком Иваном поднялась на гору Тахталы в Турции. Она показала захватывающие виды окресностей.