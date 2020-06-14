Такие милые: Тина Кароль покорила натуральной красотой на нежном фото с сыном

Веня растет настоящей копией своего отца
Тина Кароль в последнее время не дает расслабиться своим поклонникам, дразня их откровенными и чувственными фотосетами в очень пикантных образах. Певица без стеснения демонстрирует на камеру свою точеную фигуру, при этом снимки получаются эстетичными и не вульгарными. А на свежем фото звезда показала своего подросшего сына, а заодно и восхитила естественной красотой.
В разделе сториз своего Instagram Тина опубликовала нежное селфи с 11-летним Вениамином. При этом артистка запечатлена без грамма косметики на лице и выглядит немного грустной.
Тина Кароль показала подросшего сына Вениамина (фото: instagram.com/_fantina)
Также Кароль выложила короткое видео, показав себя крупным планом. Стоит отметить массивное ожерелье на шее певицы. Она серьезно смотрит в объектив, после чего слегка улыбается.
Тина Кароль очаровала естественной красотой (фото: instagram.com/_fantina)
Поклонники остались в восторге от красоты Тины, а также оставили умиленные комментарии к фото с Веней, которое было опубликовано в фан-паблике артистки. Отметим, что мальчик растет очень похожим на своего покойного отца Евгения Огира.
Скриншот комментариев
Ранее Тина Кароль показала свой пресс и плоский животик во время эффектного фотосета среди зелени.
Автор: Марина Настевич