Такие милые: Тина Кароль покорила натуральной красотой на нежном фото с сыном

Тина Кароль в последнее время не дает расслабиться своим поклонникам, дразня их откровенными и чувственными фотосетами в очень пикантных образах. Певица без стеснения демонстрирует на камеру свою точеную фигуру, при этом снимки получаются эстетичными и не вульгарными. А на свежем фото звезда показала своего подросшего сына, а заодно и восхитила естественной красотой.

В разделе сториз своего Instagram Тина опубликовала нежное селфи с 11-летним Вениамином. При этом артистка запечатлена без грамма косметики на лице и выглядит немного грустной.

Тина Кароль показала подросшего сына Вениамина (фото: instagram.com/_fantina)

Также Кароль выложила короткое видео, показав себя крупным планом. Стоит отметить массивное ожерелье на шее певицы. Она серьезно смотрит в объектив, после чего слегка улыбается.

Тина Кароль очаровала естественной красотой (фото: instagram.com/_fantina)

Поклонники остались в восторге от красоты Тины, а также оставили умиленные комментарии к фото с Веней, которое было опубликовано в фан-паблике артистки. Отметим, что мальчик растет очень похожим на своего покойного отца Евгения Огира.

Веня серьёзный, а мама грустная, улыбнись, всё будет хорошо,..

пупсы

Бусинки

ох уж эти глазки, тону

Голубоглазки!!!!

Котятки

Красуууня

Сонечки

Наши зайчики родные и любимые. Любим безгранично.

Без макияжа выглядит как старшая сестра!

Чудесные глазау мамы с сыном и как похожи. Побольше душевного тепла Вам Тиночка

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала свой пресс и плоский животик во время эффектного фотосета среди зелени.