Милые и счастливые котики: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали идеальную любовь "по-итальянски"

Осадчая и Горбунов провели исторический тур по Риму
Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили засыпать поклонников фотографиями из Италии. Напомним, что одна из самых известных пар украинского шоу-бизнеса буквально на днях оказалась в Италии - на отдыхе. Похоже, что Осадчая и Горбунов решили перевести дух после крайне насыщенных месяцев съемок. Всего пару дней назад завершилось шоу Танцы со звездами 2019, где Горбунов был неизменным ведущим. Кроме того, Осадчая неоднократно отмечала что в рамках съемок свежих выпусков программы “Светская жизнь” ее ждал настоящий светский марафон - едва ли не каждый день (включая выходные) сразу несколько съемок.
Настало время немного отдохнуть и расслабиться. В качестве места перезагрузки пара выбрала романтическую Италию. Горбунов и Осадчая показала новые детали прогулки по историческому Риму. Конечно же, пара также посетила самые знаковые туристические достопримечательности, такие, как Колизей.
“Это все когда-то было в белом мраморе”, - подписал селфи с Осадчей Горбунов, позируя на фоне всемирно известной достопримечательности.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая на фоне Колизея (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Также пара посетила еще одну знаковую улицу - развалины Виа деи Фори Империали. Это широкий проспект в центре Рима от Пьяцца Венеция к Колизею, построенный в 1932 году по приказу Бенито Муссолини. Прямая улица шириной 30 и длиной 850 м отделяет основной римский форум от императорских форумов. Находится в районе Монти.
“Коли тільки уявляєш, що по вулицям форуму ходив ще Цезарь, а колонам і камінню по 6 тисячоліть, перехоплює дихання”, - поделилась эмоциями Катя Осадчая.
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Фото: instagram.com/kosadcha
А вот Горбунов дополнил фото-историю с возлюбленной совместным фото на фоне Римского форума. Форум в центре Древнего Рима, вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на нём размещался рынок, позже он включил в себя комиций, курию, и приобрел политические функции.
“Серце Римської імперії!” - лаконично подписал фото Горбунов. При этом Осадчая обнимает мужа, игриво приподняв ножку.
Поклонники звездной пары поспешили засыпать их комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Напомним, что победителями Танцев со звездами 2019 стала пара Ксения Мишина и Женя Кот. при этом в эксклюзивном комментарии LITE Женя Кот рассказал, как прошел его первый день в роли победителя и какой приятный сюрприз преподнесла ему жена.