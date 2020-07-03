Милые русалочки: Вика из НеАнгелов в бикини порезвилась от души с любимой племянницей

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица показала, как отдыхает в родном Харькове

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы успевает все – и продуктивно отдохнуть, и активно, с удовольствием поработать. Так еще недавно она вместе с коллегой по дуэту Славой Каминской выступила в Одессе, где ненадолго задержалась, наслаждаясь солнцем и морем. К слову, в Южной Пальмире артистка встретила случайно коллегу Ирину Федышин. Затем Вика приехала в родной Харкьков, где совместила приятное с полезным – пообщалась с родными и выступила в одном из местных заведений. Она поделилась фото своих водных развлечений с любимой племянницей Лизой в Instagram.

На кадрах певица запечатлена в пестром купальнике, она резвится в воде с девочкой и наслаждается моментами беззаботности.

"Покатай меня большая черепаха... Вчера еще в море ныряла, сейчас на даче с Лизой плескалась, а уже вечером - купаться в овациях зрителей. Эх! Благодать", - поделилась впечатлениями Вика. К слову, группа выступила в харьковском ресторане-курорте вечером, в четверг, 2 июля.

Виктория показала, как веселится в воде с любимой племянницей (фото: instagram.com/vikanablack)

Комментаторы завалили Вику комплиментами, отмечая, что на фото она выглядит счастливой.

Вы такая искренняя и красивая девушка. Люблю смотреть Вас

Милые русалочки!

Живая

Что еще нравится, что без макияжа очень даже хорошо выглядишь! А голос вообще бомба

Такие, Вы счастливые на этих фотографиях, Лиза просто светится счастьем, да и Вы, Виктория, тоже. Это очень важно, чтобы так и было

Красивые

Круть. Вика,Вы шикарная. Гармоничная. Светитесь счастьем!

Вика, она так на тебя похожа

Скриншот комментариев

Ранее Вика из НеАнгелов в прозрачных штанах взбудоражила поклонников фото с детской коляской.

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Автор: Lite