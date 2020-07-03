Милые русалочки: Вика из НеАнгелов в бикини порезвилась от души с любимой племянницей

Певица показала, как отдыхает в родном Харькове
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы успевает все – и продуктивно отдохнуть, и активно, с удовольствием поработать. Так еще недавно она вместе с коллегой по дуэту Славой Каминской выступила в Одессе, где ненадолго задержалась, наслаждаясь солнцем и морем. К слову, в Южной Пальмире артистка встретила случайно коллегу Ирину Федышин. Затем Вика приехала в родной Харкьков, где совместила приятное с полезным – пообщалась с родными и выступила в одном из местных заведений. Она поделилась фото своих водных развлечений с любимой племянницей Лизой в Instagram.
На кадрах певица запечатлена в пестром купальнике, она резвится в воде с девочкой и наслаждается моментами беззаботности.
"Покатай меня большая черепаха... Вчера еще в море ныряла, сейчас на даче с Лизой плескалась, а уже вечером - купаться в овациях зрителей. Эх! Благодать", - поделилась впечатлениями Вика. К слову, группа выступила в харьковском ресторане-курорте вечером, в четверг, 2 июля.
Виктория показала, как веселится в воде с любимой племянницей (фото: instagram.com/vikanablack)
Комментаторы завалили Вику комплиментами, отмечая, что на фото она выглядит счастливой.
Скриншот комментариев
Ранее Вика из НеАнгелов в прозрачных штанах взбудоражила поклонников фото с детской коляской.
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Автор: Lite