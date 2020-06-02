Такие милые: Лилия Подкопаева покорила редким фото троих детей вместе

Спортсменка призвала всех делать детство ярким и беззаботным
Лилия Подкопаева проводит карантин в Атланте (США) вместе со своим мужем Игорем Дубинским и тремя детьми. Отметим, что у гимнастки двое детей от предыдущего брака - дочь Каролина и приемный сын Вадим. А в сентябре прошлого года она родила любимому дочь, которой дали имя Эвелина. При этом звездная мама начала показывать малышку практически сразу, не поддаваясь суевериям. В честь Дня защиты детей, что отмечается 1 июня, Лилия поделилась редким снимком, на котором все трое ее наследников запечатлены вместе.
На фото Вадим держит на руках спящую малышку Эвелину, нежно глядя на нее, а Каролина обнимает брата за плечо и счастливо смеется. Подкопаева призвала защищать детство малышей и делать его беззаботным и ярким.
Фото: Лилия Подкопаева показала своих детей (instagram.com/podkopayeva_official)
"Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граждан. В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом «праве на детство». Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!" - трогательно написала спортсменка.
Поклонники оставили много умиленных отзывов и отметили, что Лилия - замечательная мама.
Скриншот комментариев
Напомним, Лилия Подкопаева очаровала редким фото с малышкой Эвелиной на берегу океана.
Автор: Марина Настевич