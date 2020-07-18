Такие милые: Ирина Билык вышла в свет с сыновьями и будущей невесткой

На ярком концерте в честь 15-летия ТВ-программы "Светская жизнь", что прошел на днях в Киеве, побывало и выступило множество украинских селебрити. Среди прочих поздравить Катю Осадчую и команду пришла и Ирина Билык, причем в очень интересной и милой компании.

Певица появилась на публике вместе с обоими своими сыновьями, что случается чрезвычайно редко и тут же привлекло множество внимания. Ирина с удовольствием позировала перед камерами вместе с 21-летним Глебом и 4-летним Табризом. К слову, страший сын звезды пришел вместе со своей девушкой Алисой, с которой у Билык прекрасные отношения.

Поп-дива поделилась в Instagram ярким кадром, на котором запечатлена вместе с хозяйкой вечера Катей Осадчей и членами своей семьи. Для выхода в свет она выбрала черное мини-платье и ботфорты такого же цвета, а сверху накинула блестящий красный плащ в пол. Широкополая черная шляпа завершает эффектный лук Ирины.

"Были рады поздравить @kosadcha с юбилеем @svitsketv А какой вопрос вы бы задали Кате Осадчей?" - прокомментировала фото артистка.

Ирина Билык восхитила выходом в свет с сыновьями и будущей невесткой (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

В комментариях фолловеры оставили много теплых слов этому замечательному семейству.

Чудесная, у вас не только песни получаются потрясающими, но и мальчишки)))

Семья

А сын Ирины старший, похож на Кузьму

Какие все миленькие! Табриза хочется взять на ручки. Лапулечки!

Вопросов нет - сплошные положительные эмоции.

Ірочка Ви неймовірна!!!

Да, прекрасная семья, очень жаль, что Аслан не может приехать...

Какие все красивые

Ирина супер как всегда

Какой защитник! Один на всех!

Табриз ой и красавец. Девчата берегитесь)

Скриншот комментариев

Ранее Ирина Билык похвасталась художественными талантами старшего сына-именинника Глеба.

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