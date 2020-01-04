Так мило: Меган Маркл и принц Гарри помогли незнакомой паре сделать фото в канадском парке

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Канадская пара рассказала о неожиданной встрече с королевскими особами

Меган Марк и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде, куда они улетели вместе с 7-месячным сыном Арчи. Пара решилась нарушить традицию королевской семьи отмечать Новый год и Рождество вместе, желая провести праздники в более узком кругу и вдали от излишней суеты. В поездке супругов также сопровождает мама Меган Маркл Дориа Редлан, а для отдыха они арендовали роскошный особняк на берегу океана, который принадлежит российскому олигарху, имя которого не разглашается. На днях во время прогулки по природному парку Horth Hill Regional Park королевская чета помогла паре местных жителей сделать совместное фото. О неожиданной встрече те рассказали CTV News.

Асмина Канторович, которая работает на местном телевидении, вместе со своим парнем Ильей Павловичем в первый день года отправились погулять на природе. В какой-то момент они решили сделать совместное фото на память, однако из-за сильного ветра никак не могли справиться с селфи-палкой. Тогда к ним подошла женщина и спросила, хотят ли они, чтобы она их сфотографировала. Асмина призналась, что они сразу не поняли, кто перед ними.

"Это были просто обычные люди, гуляющие со своими собаками. Когда они предложили сделать для нас снимок, мы, конечно, согласились. И только потом, позируя для фото, я подумала, что девушка, снимающая нас, выглядит подозрительно знакомой. И тогда я посмотрела в сторону, где стоял ее спутник. И сомнения отпали - это были Меган Маркл и принц Гарри!" - рассказывает девушка.

Фото: Меган Маркл сделала фото пары в канадском парке (vancouverisland.ctvnews.ca)

Она добавила, что сначала из всей компании узнала актрису Эбигейл Спенсер, которая снималась вместе с Меган в сериале "Форс-мажоры".

По словам Канторович, когда Меган заметила ее удивление на лице, то засмеялась и сделала еще пару кадров, чтобы супруги потом смогли выбрать из них наиболее удачный. После чего пары пожелали друг другу счастливого Нового года и разошлись.

"До сих пор не могу поверить, что это было на самом деле!" - вспоминает Асмина.

Канторович отметила, что герцогиня была очень дружелюбной и приятной, и они с принцем Гарри выглядели счастливыми.

"Надеюсь, что они наслаждаются своим пребыванием на острове Ванкувер", - сказала женщина.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри подарили 7-месячному сыну Арчи подарок, о котором мечтают все дети - бассейн, наполненный пластиковыми мячиками.