Милая и домашняя: Настя Каменских покорила нежным луком в ярком свитере

Настя Каменских и на карантине не теряет позитивного настроя и наслаждается жизнью. 23 мая певица и ее супруг, продюсер и рэпер Потап отпраздновали первую годовщину брака - так называемую ситцевую свадьбу. Конечно же, пара трогательно поздравила друг друга в сети! Пока что погода не радует украинцев, однако артистка уже очень ждет лета. Она очаровала милым домашним луком на свежем фото и сделала признание.

На снимках Настя предстала в красивом ярком свитере розово-голубых цветов. Нежный образ звезды дополнил максимально естественный макияж и распущенные пышные кудри.

По словам певицы, летом она предпочитает носить наряды ярких оттенков.

"С приближением лета все больше хочется надевать яркую одежду! Какая фотка нравится больше - 1 или 2?" - пишет Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях поклонники рассыпаются в комплиментах артистке и отмечают, что она прекрасна на всех фото.

Первая фотка. А так все нравится

Настя ,ви така класна,така крута,така прикольна. Ну просто огонь

1 гарна і 2 але 2 більше

Дуже гарна!!!!

Обе фотки прекрасные!)

Больше всего нравиться свитер и 2 фото агонь

Какая красивая

Милая

Обое фото неотразимы

Ааааа,дуже крутий светер - де такий можна придбати ???

1 и 2 очень КЛАССНЫЕ

Скриншот комментариев

Ранее Потап и Настя Каменских в белоснежных образах показали страстный поцелуй на камеру.