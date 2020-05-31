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Он такой милашка! Леся Никитюк очаровала нежными фото со своим любимцем

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Телеведущая эффектно позировала среди цветов с обожаемым Рафиком

Леся Никитюк последнее время баловала своих поклонникоа жаркими кадрами - телеведущая делилась в Instagram откровенными фото, хвастаясь стройной фигурой и будоража воображение. Как призналась Леди Ле, она очень соскучилась по морю и уже не может дождаться, когда же сможет выгулять новые купальники. Карантин звезда проводит в родном Хмельницком вместе со своей любимой собакой Рафиком.

Питомец также нередко попадает в ленту Леси - более того, у него даже есть свой собственный аккаунт! На новых кадрах Никитюк позирует на красивой веранде в окружении цветов, держа Рафика на руках. На ведущей черные лосины и белая толстовка с черной надписью. Волосы она оставила распущенными, а также не стала делать макияж.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки получились очень атмосферными и милыми.

"He touch my tra-la-la. Oooo a ding ding dong", - забавно подписала фото Леся строчкой из песни.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не прошли мимо очаровательных кадров и засыпали ее комплиментами и растроганными комментариями.

  • Красивая собачка
  • Какой он классный
  • Які класнючі
  • Красавица
  • Песик класний
  • Кольцо!
  • Он, такой милашка. Ваш baby dog
  • Боже мой какая милота
  • Колечко красивое
  • Вот это красота без шлака на лице!
  • Класно,дуже класно виглядаєте.Шикарно просто шикарно.
  • Как питомцы похожи на своих хозяйвов. В хорошем смысле. Такой же позетивный как его хозяйка!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала стройные формы и идеально плоский животик, а также рассказала о диете.

Автор: Марина Настевич

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