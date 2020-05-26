Между ними химия: появились новые подробности "романа" Тины Кароль и Дана Балана

Какой характер носят отношения между Тиной Кароль и Даном Баланом - один из наиболее популярных в украинском шоу-бизнесе вопросов, ответ на который интересует миллионы поклонников исполнителей. При этом и Тина Кароль, и Дан Балан мастерски держат интригу, подливая масла в огонь. Высказаться по этому вопросу также решил руководитель Big entertainment shows "1+1" Владимир Завадюк, который в том числе отвечает за организацию шоу “Голос страны”.

Завадюк признался, что его инстаграм-директ буквально “взрывает” вопрос - верит ли он в любовь между Тиной и Даном. И задают его Владимиру каждый день!

Наконец, Завадюк решил прокомментировать эту тему. По его словам, между Баланом и Кароль может быть химия.

“Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, до начала 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы”, - рассказал Завадюк. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Более того, Владимир подтвердил информацию, что во время съемок суперфинала шоу Голос стран-10, который как раз проходил на карантине, Дан Балан выходил в прямой эфир из дома Тины Кароль!

“Более того, в день суперфинала они были в одном доме и это был дом Тины. Да, Тина?” - подытожил организатор шоу “1+1”, обращаясь к Кароль.

Кстати, ранее Потап честно высказался о романе Тины Кароль и Дана Балана. Напомним, что Потап и Настя Каменских были членами звездного жюри Голоса страны-10. Так что они тоже могли наблюдать за развитием отношений Тины и Дана.

В прямом эфире с Олей Поляковой Потап решился на откровение. Он считает, что любовь Дана и Тины существует только на экране. И это “хорошо раскрученная” история.

“Наши люди любят такие истории. Мне очень нравится, что они два года держатся за ручки и пальчиками друг к другу прикасаются. Им поверят, потому что они ровно два года ведут линию очень аккуратную: полунамеки, полувзгляды, полукасания, какой-то символ есть между ними. Это крутая история. Она круто раскручена. Если мы о ней говорим, и это интересно, значит она круто раскручена", - считает продюсер.