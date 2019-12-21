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С мейком или без? Даша Астафьева показала лицо без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.12.2019 - 18:42
С мейком или без? Даша Астафьева показала лицо без макияжа
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица решила спросить поклонников, как ей лучше - с макияжем или без

Даша Астафьева привыкла кружить головы поклонникам - певица и модель часто снимается в очень откровенных фотосессиях, восхищая своими соблазнительными формами. К примеру, недавно звезда поделилась эффектными кадрами со съемки в Исландии, на которых позирует в дерзком красно-черном наряде. При этом в жизни Даша предпочитает удобную одежду, а также не стесняется показывать лицо без "боевого раскраса".

Так, Астафьева опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором запечатлена без макияжа.

34-летняя артистка серьезно смотрит на камеру, а ее волосы слегка начесаны в пышную прическу.

С мейком или без? Даша Астафьева показала лицо без макияжа

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Немного позже Даша выложила фото в той же одежде и с такой же прической, но на этот раз она уже накрашена. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла темно-красную помаду.

"С макияжем или без?" - поинтересовалась певица у поклонников.

С мейком или без? Даша Астафьева показала лицо без макияжа

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Те поспешили заверить артистку, что она прекрасна в любом виде, но все же оставили много комплиментов натуральной красоте Астафьевой.

  • По-любому ты классная, малыха
  • Красивая
  • Даша, яка ви красуня, я просто вами захоплююся МОЛОДЕЦЬ
  • Шикарно
  • Девочка огонь
  • Естественная красотка
  • Мерлин Монро нашего века, однозначно
  • Даша, Вы без макияжа очень красивая
  • Даша,вы красивая и без мейка)
  • Просто и в тоже время Шикарно
  • Любой образ идёт, потому-то есть фундаментальная красота
  • Невероятная
  • Тебе достаточно только губы накрасить и будет огонь
  • Вы прекрасны в любом воплощении!! И всегда разная!! Это же круто!!
  • В любом виде шикарна

С мейком или без? Даша Астафьева показала лицо без макияжа

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.

Астафьеву в вызывающем наряде сравнили с Кардашьян Раскрепощенная Даша Астафьева рассказала о предпочтениях в постели
Новости Украины Даша Астафьевамакияж
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