Было место кокаину: Дикусар шокировал откровением о наркотиках

О пагубных привычках, которые появляются у знаменитостей, готов рассказать не каждый. Известный хореограф Дмитрий Дикусар сделал сенсационное признание в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Дмитрий Дикусар откровенно рассказал о своем личном опыте употребления наркотиков.

«Однажды в моей жизни было место кокаину. Это произошло в другой стране и очень давно. И я, честно говоря, ничего не почувствовал. Так как я сын медиков, то очень хорошо разбираюсь в психотропных препаратах. Я понимаю, что есть наркотики, от которых вы потом уже не можете отказаться. Это горе для миллионов людей по всей планете. И надо четко понимать, что вы делаете, зачем и почему это может быть опасно. То есть взвесить все за и против, – объяснил на канале «Украина» Дмитрий Дикусар. – Важно расширять сознание или оставаться в зоне комфорта и безопасности. Каждый должен думать своей головой».

Много лет назад известный хореограф испытал почти наркотические ощущения, когда оказался в паре с Ириной Билык на танцевальном шоу.

«Признаюсь честно: когда я становился в пару с Ириной Билык, то мне казалось, что все вокруг словно не от мира сего. И я думал, что это происходит за счет каких-то веществ, – признался Дмитрий Дикусар «Зірковому шляху». – Я думал, что это кокаин, а потом выяснилось – ничего подобного. Она просто сама по себе такая необыкновенна».

Ирина Билык и Дима Дикусар - Нас Нет

Напомним, что много лет назад роман Ирины Билык и Дмитрия Дикусара всколыхнул общественность, которая неустанно следила за ними в танцевальном шоу. Но их отношениям предшествовал скандал. Предыдущий партнер обвинил певицу в сексуальных домогательствах и ушел из проекта. На смену одному танцовщику пришел другой – молодой и амбициозный Дикусар. Отношения пару привели к свадьбе в Рио-де-Жанейро.

Однако красивый роман со звездой продлился недолго.

«Просто закончились у нас отношения. Знаете, когда свеча сгорает, она сгорает. Была химия, была страсть, свежие эмоции. Потом все куда-то пропало. Никто в этом не виноват», – объяснил Дмитрий Дикусар в программе «Зірковий шлях».