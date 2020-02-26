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Местный мафиози: Александра Педана не пустили в японскую баню из-за татуировок

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Ведущий Нового канала поделился веселой историей из путешествия по стране Восходящего солнца

Суперсовременная и одновременно традиционная – так Александр Педан отзывается о Японии. Ведущий реалити «Эксы» на днях вернулся из почти трехнедельного путешествия, во время которого наездил около 10 тысяч км. Побывал на севере страны – острове Хоккайдо, на несколько дней заезжал в японский город Киото, в столицу Токио и даже заскочил на дальний юг.

– Мы были в таких местах, где европейцев и не видели, – с улыбкой рассказывает Александр. – Одни японские бабушки, живущие на юге, увидев татуировки на моем теле, вытирали их пальцами. Потому что подумали, что те нарисованы. А как-то из-за тех же татух меня не пустили в баню.

Рисунки на теле, объясняет ведущий Нового канала, у японцев ассоциируются с якудза – местными мафиози.

– Они не имеют права запретить, – говорит Педан. – Но если у большинства посетителей из-за твоего вида возникнет дискомфорт, то все же попросят покинуть баню. За всю поездку только раз со мной случилась подобная ситуация. Я не стал спорить, потому что увидел страх на лицах японцев. Конечно, они очень извинялись. Ведь понимали, что никакой я не якудза, но рисковать спокойствием клиентов не хотели. Если честно, думал, что подобное со мной в Японии будет случаться чаще (улыбается).

Напомним, поиск участников реалити «Эксы» продолжается – бывшие влюбленные могут заполнять заявку в разделе кастинг на сайте Нового канала. Съемки нового, третьего по счету сезона планируют начать уже весной этого года.

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