Она не меняется: Дженнифер Лопес показала, какой была 21 год назад

Дженнифер Лопес в свои 50 выглядит невероятно молодой и полной энергии, что часто демонстрирует в своем микроблоге. Певица устраивает настоящие дебаты в сети по поводу того, как ей удается оставаться вот уже много лет на вершине. Сама она периодически разжигает интерес публики тем, что постит фото и видео из прошлого. Они наглядно показывают, что Лопес практически не меняется. Более того – по мнению многих поклонников, становится только красивее.

Видео в честь выхода альбома (видео: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад на странице Дженнифер в сети появилось видео, состоящее из нарезки клипов, тренировок, выходов звезды и других интересных для любого фаната кадров. Лопес запостила их в честь годовщины выхода своего альбома «On the 6».

«Я не могу поверить, что это было 21 год назад, сегодня. У всех вас есть моя любовь сегодня и каждый день. Я здесь для вас и с вами всегда!», – написала певица. Сеть в ответ принялась писать поздравления певице, а также восхищаться, как молодо выглядит Дженнифер в сравнении даже со съемками 20-летней давности.

Это просто сделало мой день! 100% лучшая, о Боже! Спасибо, мама

Ты легенда, икона музыки. Спасибо, что пустила нас в свое прекрасное сердце с каждой своей работой. Счастливой годовщины

Красивая всегда

Мой любимый альбом на все времена

О Боже, Джен, ты прекрасна

Ты все лучше и лучше

Ты выглядишь так же

Легенда

Люблю тебя, девочка

С годовщиной, мама! Ты выглядишь великолепно! Ты мой идол и будешь всегда! Я люблю тебя

Комментарии к посту (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, дебютный студийный альбом певицы был выпущен 1 июня 1991 года. Записать его Лопес решила после участия в фильме «Селена». Он стал поворотным с судьбе звезды, так как многие критики считали, что ей лучше сосредоточиться на карьере актрисы. Тем не менее, он имел успех и был воспринят критиками в основном положительно. Так что певица не стала останавливаться. Вокал Дженнифер также получил похвалу за свою многогранность и был назван критиками «соблазнительным» и «знойным». Всего было продано около трех миллионов копий в США (он стал трижды платиновым, согласно Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки) и более восьми миллионов копий по всему миру.