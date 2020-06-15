Она не меняется! 53-летняя Сальма Хайек поразила красотой на фото без макияжа

Сальма Хайек известна своей любовью к «правдивым» фото без макияжа. Звезда, которой в этом году исполнится 54 года, сделала своим хобби периодически выкладывать фото, на которых выглядит молодой и привлекательной. И каждый раз поклонники не устают удивляться, как удалось знаменитой актрисе остановить время.

Новое фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Новый подобный снимок Сальма показала несколько часов назад. Она сделала селфи, стоя среди свежей листвы. Видимо, таким образом Сальма решила подчеркнуть и свою свежесть. В подписи она отметила, что кадр сделан без использования фильтров, а сама она красуется без макияжа. Гладкая смуглая кожа, нежный овал лица и спокойное сияние глаз заставили фанатов в который раз восхититься.

Ты выглядишь даже более великолепно, когда ты натуральная

Превосходно красивая

Волшебная

Ты абсолютно прекрасна

Сальма, ты так природно красива! Береги себя и свою семью

Восхитительно красивая

Ты самая лучшая

Я не могу налюбоваться

Ты слишком красива, чтобы быть 53-летней

Натуральная красота

Ты, честно говоря, самая красивая женщина на планете навсегда

Никаких фильтров не нужно для такой красоты. Всегда прекрасна

Так красива, как солнечный свет

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/salmahayek)

Но, несмотря на похвалы публики ее натуральной красоте, любит Сальма и яркие образы для светских выходов. Так, в этом году по причине пандемии отменились многие мероприятия и фестивали. И многие звезды, в числе которых и Хайек, решили вспомнить роскошные наряды с выходов прошлых лет. Сальма сделала целую подборку, показав луки в платьях всех расцветок. Поклонники отметили, что выглядит актриса просто роскошно и по праву может считать себя королевой красных дорожек. Что ж, не поспоришь!