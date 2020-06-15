Она не меняется! 53-летняя Сальма Хайек поразила красотой на фото без макияжа

Звезда показала новое селфи
Сальма Хайек известна своей любовью к «правдивым» фото без макияжа. Звезда, которой в этом году исполнится 54 года, сделала своим хобби периодически выкладывать фото, на которых выглядит молодой и привлекательной. И каждый раз поклонники не устают удивляться, как удалось знаменитой актрисе остановить время.
Новый подобный снимок Сальма показала несколько часов назад. Она сделала селфи, стоя среди свежей листвы. Видимо, таким образом Сальма решила подчеркнуть и свою свежесть. В подписи она отметила, что кадр сделан без использования фильтров, а сама она красуется без макияжа. Гладкая смуглая кожа, нежный овал лица и спокойное сияние глаз заставили фанатов в который раз восхититься.
Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/salmahayek)
Но, несмотря на похвалы публики ее натуральной красоте, любит Сальма и яркие образы для светских выходов. Так, в этом году по причине пандемии отменились многие мероприятия и фестивали. И многие звезды, в числе которых и Хайек, решили вспомнить роскошные наряды с выходов прошлых лет. Сальма сделала целую подборку, показав луки в платьях всех расцветок. Поклонники отметили, что выглядит актриса просто роскошно и по праву может считать себя королевой красных дорожек. Что ж, не поспоришь!
Автор: Lite