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Она не меняется! 53-летняя Сальма Хайек поразила красотой на фото без макияжа

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Звезда показала новое селфи

Сальма Хайек известна своей любовью к «правдивым» фото без макияжа. Звезда, которой в этом году исполнится 54 года, сделала своим хобби периодически выкладывать фото, на которых выглядит молодой и привлекательной. И каждый раз поклонники не устают удивляться, как удалось знаменитой актрисе остановить время.

Новое фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Новый подобный снимок Сальма показала несколько часов назад. Она сделала селфи, стоя среди свежей листвы. Видимо, таким образом Сальма решила подчеркнуть и свою свежесть. В подписи она отметила, что кадр сделан без использования фильтров, а сама она красуется без макияжа. Гладкая смуглая кожа, нежный овал лица и спокойное сияние глаз заставили фанатов в который раз восхититься.

  • Ты выглядишь даже более великолепно, когда ты натуральная
  • Превосходно красивая
  • Волшебная
  • Ты абсолютно прекрасна
  • Сальма, ты так природно красива! Береги себя и свою семью
  • Восхитительно красивая
  • Ты самая лучшая
  • Я не могу налюбоваться
  • Ты слишком красива, чтобы быть 53-летней
  • Натуральная красота
  • Ты, честно говоря, самая красивая женщина на планете навсегда
  • Никаких фильтров не нужно для такой красоты. Всегда прекрасна
  • Так красива, как солнечный свет

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/salmahayek)

Но, несмотря на похвалы публики ее натуральной красоте, любит Сальма и яркие образы для светских выходов. Так, в этом году по причине пандемии отменились многие мероприятия и фестивали. И многие звезды, в числе которых и Хайек, решили вспомнить роскошные наряды с выходов прошлых лет. Сальма сделала целую подборку, показав луки в платьях всех расцветок. Поклонники отметили, что выглядит актриса просто роскошно и по праву может считать себя королевой красных дорожек. Что ж, не поспоришь!

Автор: Lite

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