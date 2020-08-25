Она не меняется! 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила неувядающей красотой

Кэтрин Зета-Джонс – признанный голливудский секс-символ и одна из самых красивых женщин в мире – как обычно, восхищает воображение. 50-летняя звезда стала регулярно выкладывать в сеть селфи и соблазнительные фото, на которых демонстрирует по-прежнему цветущую внешность и умение выбрать «правильные» наряды.

Новое фото Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

На очередном фото верная супруга Майкла Дугласа позирует в белом невесомом платье с рукавами-фонариками, а также туфлях на невысоком каблуке. Прическа и макияж выполнены безупречно. Кэтрин сидит в машине и смеется, просто сияя от счастья. Съемка, как и предыдущие, проходила для Casa Zeta-Jones – собственного бренда актрисы, которая давно увлеклась дизайном интерьеров. В подписи актриса пообещала фанатам массу сюрпризов, направив на сайт своего детища. Но поклонники прежде поспешили высказать свое мнение насчет красоты своей любимицы.

Кэтрин – главная модель своего бренда (фото: instagram.com/catherinezetajones)

«Так великолепна», «Эти туфли», «Ты делаешь меня счастливой», «Как же ты красива!», «Всегда прекрасна», «Самая красивая улыбка в мире», «Удивительная», – не могут сдержать эмоций фолловеры.