Она не меняется! 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила неувядающей красотой

Звезда показала новое фото
Кэтрин Зета-Джонс – признанный голливудский секс-символ и одна из самых красивых женщин в мире – как обычно, восхищает воображение. 50-летняя звезда стала регулярно выкладывать в сеть селфи и соблазнительные фото, на которых демонстрирует по-прежнему цветущую внешность и умение выбрать «правильные» наряды.
Новое фото Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
На очередном фото верная супруга Майкла Дугласа позирует в белом невесомом платье с рукавами-фонариками, а также туфлях на невысоком каблуке. Прическа и макияж выполнены безупречно. Кэтрин сидит в машине и смеется, просто сияя от счастья. Съемка, как и предыдущие, проходила для Casa Zeta-Jones – собственного бренда актрисы, которая давно увлеклась дизайном интерьеров. В подписи актриса пообещала фанатам массу сюрпризов, направив на сайт своего детища. Но поклонники прежде поспешили высказать свое мнение насчет красоты своей любимицы.
«Так великолепна», «Эти туфли», «Ты делаешь меня счастливой», «Как же ты красива!», «Всегда прекрасна», «Самая красивая улыбка в мире», «Удивительная», – не могут сдержать эмоций фолловеры.