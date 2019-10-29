Она не меняется! 50-летняя Дженнифер Энистон покорила молодостью и красотой

Дженнифер Энистон – новичок в Instagram, она появилась в обожаемой всем миром соцсети только 15-го октября этого года. Но звкезда уже успела не только побить мировой рекорд, заполучив на свою страницу более 1 миллиона подписчиков менее, чем за 6 часов (до этого рекордсменами были Меган Маркл и принц Гарри), но и отлично освоиться здесь. Актриса регулярно выставляет забавные видео, постит фото с актерами из «Друзей», а на днях решила покорить сеть своей красотой и молодостью.

Дженнифер выглядит просто роскошно! (фото: instagram.com/jenniferaniston)

50-летняя Дженнифер опубликовала снимок, где предстала вместе со съемочной группой «Утреннего шоу» – работа над этим американским драматическим телесериалом в полном разгаре. На переднем плане селфи красуется сама Джен (именно так она попросила ее называть своих фолловеров). Свежая кожа, легкий румянец, сияющие глаза, как всегда фирменная безупречная укладка и воздушный поцелуй – выглядит Энистон молодой и энергичной! Что тут же поспешили отметить фаны звезды, засыпав ее комментариями.

Дженнифер Энистон и Риз уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Интересно, что комплименты по поводу своего появления в Instagram Дженнифер получает не только от подписчиков. Недавно желание завести личный блог здесь отметил и бывший муж актрисы – Джастин Теру. Он публично высказал свое восхищение смелостью Дженнифер и ее умением вести диалог с публикой. Напомним, пара рассталась не так давно, но экс-супруги сумели сохранить теплые отношения.

Актриса не прочь посмеяться над собой (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Дженнифер как-то рассказала в интервью, что это расставание было нелегким для нее. Тем не менее, она не разочаровалась в любви и не намерена сдаваться в поисках своей половинки, хотя и берет тайм-аут. А вот Джастину даже уже успели приписать романтические отношения с 33-летней моделью Ириной Шейк. Хотя никаких доказательств якобы пробежавшей искры между знаменитостями не было.