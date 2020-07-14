Она не меняется! 38-летняя Наталья Водянова похвасталась стройной фигурой в бикини

Наталья Водянова показала новое фото, на котором продемонстрировала свою безупречную фигуру. Модель поздравила своих подписчиков с Днем взятия Бастилии, а также поблагодарила культовый бренд Guerlain за подарок, который они ей преподнесли – духи в упаковке с лентами в виде флага Франции. «Знаете ли вы, что эти знаковые флаконы с ароматами к этой дате заворачивались вручную, чтобы стать произведениями искусства?..», – рассказала звезда, которая является посланницей красоты данного дома, а также женой наследника модной империи, в которую входит Guerlain.

Новое фото Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото Наталья позирует в красном бикини, по всей видимости, модель сейчас отдыхает на одном из французских курортов. В зеркале, в котором делает селфи Водянова, отражается также живописный пейзаж. Рядом на столике лежит соломенная шляпка. Образ популярной модели, филантропа и вечно молодой мамочки дополнил легкий макияж, укладка, а из аксессуаров она оставила самый ценный – обручальное кольцо от Антуана Арно.

Мама 5-х детей выглядит невероятно! (фото: instagram.com/natasupernova; instagram.com/maxxroyalresorts)

Фото Наталья запостила пока что только в сториз, так что поклонники не смогли отреагировать и выразить свой восторг от хрупкой фигуры мамы 5-х детей. Водянова все так же стройна, как и в начале карьеры: подтянутый живот, стройные ноги и рельефные руки красавицы всегда вызывают восхищение среди ее фолловеров.

К слову, форму модель поддерживает с помощью режима: она питается по группе крови, а в последнее время еще увлеклась интервальным голоданием. Также, по словам Водяновой, она не ест по утрам, завтракая немного позже. В качеств физической нагрузки Наталья любит применять длинные прогулки, пилатес и йогу. Что ж, результат заметен невооруженным глазом!