У меня есть звезда: Потап восхитил душевным фото с сыном Андреем на важном событии

Потап и Настя Каменских вернулись обратно в Украину после насыщенных будней в Мексике, где пара не только отдыхала. Напомним, что в Мехико Настя посетила немало местных радиостанций, а также ТВ-эфиров, втречалась с блогерами и т.д. Все ради презентации нового хита “Elefante” (преимущественно на испанском языке). Поддерживал свою любимую в этой поездке также и Потап.

По возвращению в Киев Потапа ждал приятный сюрприз - в его честь открыли звезду на так называемой “аллее звезд” в Киеве. Находится она у станции метро “Дворец Спорта”, возле одного из торговых центров. Поддержать звездного отца на важном событии пришел также его 11-летний сын Андрей (от предыдущего брака с продюсером Ириной Горовой).

Потап на своей страничке в сети instagram оставил целый фотоальбом с очередного “звездного” события. На снимках также позирует сын украинского рэпера. При этом на одном из фото Потап нежно целует сына!

“I have a Star! Дякую, thanx, спасибо! Она Ваша! Можно Потоптать Потапа!” - в шутку подписал серию фото музыкант.

Потап с сыном на “аллее звезд” в Киеве (фото: instagram.com/realpotap)

Конечно же поклонники Потапа поспешили прокомментировать его новый пост и оставить свои пожелания.

К слову, Потапа также поздравил его близкий друг, телеведущий Юрий Горбунов: “Куме вітаємо!! молодець!!”

“Следующая звезда на Hollywood Blvd”

“Поздравляю! Спасибо за Ваше творчество!!!”

“Ви перший, хто заслуговує на ту зірку! Ви талановита людина!!! Успіхів вам!!!”

“Вау! Это было круто ! Поздравляю”

“Потап, люблю Вас за ваше творчество!!”

“Поздравляю! Заслуженно, на мой взгляд”

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

Кстати, Настя Каменских также оставила слова благодарности. Но н в связи с открытием звезды Потапу, а по итогам своей поездки в Мексику.

“Мексика, спасибо за теплый прием и приглашение на радио и ТВ. Это огромное счастье, что вам нравится моя песня Elefante! Здесь такая прекрасная атмосфера, такие чудесные люди! Я вернусь совсем скоро, обещаю вам. А всем, кто мечтает, хочу сказать: верьте в себя, доверяйте вашей команде, упорно работайте и учите иностранные языки”, — пишет Настя.

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Потап растрогал сеть совместным фото с 11-летним сыном Андреем. Поклонники отметили, что Андрей - копия мамы.