"Меня выгнали": Топалов признался в своей слабости, которая стоила ему работы

Певец показал, что заставило его забыть о работе прямо во время съемки
Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе не только воспитывают сыночка Майкла, которого просто обожают и всячески балуют, но и работают вместе. Так, музыкант стал соведущим в авторском шоу жены "Пятница с Региной", но, похоже, уже успел лишиться рабочего места из-за своего пристрастия и слабости. Оказалось, что артист обожает покушать и не сможет сдержаться даже находясь в кадре. Об этом Влад написал на странице в Instagram и сопроводил пост видеодоказательством.
Так, на кадрах певец самозабвенно наслаждается лакомствами, которые стоят перед ним на столе. Рука сама так и тянется к тарелке, а Влад старается при этом демонстрировать вовлеченность в беседу, внимательно слушая гостей.
"У меня истерикаааа. Вот, собственно, почему меня выгнали с @prtshow. Да, я очень люблю жрать", - сделал признание певец.
В комментариях подписчики посмеялись от души над гастрономическими пристрастиями артиста, который не устоял перед кулинарными соблазнами.
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Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Влад Топалов с маленьким сыночком Мишей повеселили поклонников забавным видео, на котором показали борьбу за вожделенный "трофей" – детскую железную дорогу! Папа и сын не на шутку увлеклись игрой, а Влад сообщил, что всегда мечтал о таком подарке.