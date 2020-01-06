"Меня выгнали": Топалов признался в своей слабости, которая стоила ему работы

Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе не только воспитывают сыночка Майкла, которого просто обожают и всячески балуют, но и работают вместе. Так, музыкант стал соведущим в авторском шоу жены "Пятница с Региной", но, похоже, уже успел лишиться рабочего места из-за своего пристрастия и слабости. Оказалось, что артист обожает покушать и не сможет сдержаться даже находясь в кадре. Об этом Влад написал на странице в Instagram и сопроводил пост видеодоказательством.

Так, на кадрах певец самозабвенно наслаждается лакомствами, которые стоят перед ним на столе. Рука сама так и тянется к тарелке, а Влад старается при этом демонстрировать вовлеченность в беседу, внимательно слушая гостей.

"У меня истерикаааа. Вот, собственно, почему меня выгнали с @prtshow. Да, я очень люблю жрать", - сделал признание певец.

В комментариях подписчики посмеялись от души над гастрономическими пристрастиями артиста, который не устоял перед кулинарными соблазнами.

Сильно соскучился: Влад Топалов покорил милым домашним фото с Региной Тодоренко

В перый раз вижу,чтобы круассаны так соблазняли человека. Ну, прям, покоя не дают

Весь реквизит уничтожен

Не могу, прям я такая же

Молодец

Так вкусняшки на столе, наверно, для того и лежат, что бы их скушали. А гости стесняются

Классный такой

Нарочно не придумаешь

Умиляет

Влад, молодец! Шоу-шоуой, а еда по расписанию...

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Влад Топалов с маленьким сыночком Мишей повеселили поклонников забавным видео, на котором показали борьбу за вожделенный "трофей" – детскую железную дорогу! Папа и сын не на шутку увлеклись игрой, а Влад сообщил, что всегда мечтал о таком подарке.