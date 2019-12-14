"Меня так вставило": Никитюк рассказала, как попробовала китайский "наркотик"

Звезда поделилась подробностями приключений в Китае
Известная украинская ведущая Леся Никитюк наслаждается отдыхом в Китае. Она активно делится в с поклонниками в Instagram фото и интересными фактами о стране. На этот раз звезда рассказала о местном наркотике, о котором мало кто знает.
По словам экс-ведущей шоу "Орел и Решка", им является якобы безобидное растение жень-шень.
"Я никогда не пробовала наркотики... Но я пробовала настойку с жень-шеня. И я вам хочу сказать, что наверное ни один наркотик так не вставляет! "Жень-шень" с китайского переводится как "человек-корень". В Древнем Китае его считали самым полезным для человека растением, способным не только излечить от любой болезни, но даже воскресить из мертвых", - написала в сети Леся.
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Почти как человек. Если взглянуть на корень жень-шеня, то он отчетливо напомнит нам человеческую фигуру: ну или заспиртованного "Чужого", - подметила Никитюк.
Также она заверила, что жень-шень имеет много полезных свойств:
"Ребята, как мене вставило! Той ночью никто не спал... Ни я, ни моя подруга Оля, ни китаец... Сам китаец никогда не пробовал настойку, она простояла у него 20 лет! Он так испугался ее действия, что на следующий день отдал "Чужого" нам", - добавила Леся.
Напомним, ранее Леся Никитюк озадачила открыткой из Китая.