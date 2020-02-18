Не до меня: Ризатдинова откровенно призналась, почему не встречается с Прохоровым

Анна Ризатдинова после шоу Танцы со звездами 2019 всерьез задумалась о танцевальной карьере, тем более ее выступления на главном паркете страны каждый раз впечатляли взыскательное и требовательное жюри. А ее химия на паркете с партнером Александром Прохоровым породила немало слухов о романе танцевальной пары. Анна рассказала о главном мужчине в ее жизни, а также ответила на вопросы о том, как сложились ее отношения с танцором, ведь молодые люди появлялись часто на светских мероприятиях вместе даже после проекта.

Так на вопрос, свободно ли сердце гимнастки, она честно ответила: "Оно всегда принадлежит вот этому мужчине", и показала фото маленького сыночка-непоседы.

Также поклонникам спортсменки было любопытно, какие отношения ее связывают с танцором и хореографом Александром Прохоровым, ведь на паркете в паре бушевали настоящие страсти. "Танцевальные", - коротко ответила Анна.

Анна Ризатдинова ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка решила объяснить, почему не встречается с ним. "Да, Сашке не до меня. Он то на Бали, то занят", - написала она.

А вот со своей главной конкуренткой по Танцам со звездами 2019, победительницей проекта актрисой Ксенией Мишиной Анна поддерживает дружеские отношения.

Она заинтриговала новостью о появлении в одном из популярных телепроектов. Так, Анна поборется за победу в шоу "Суперинтуиция", а ее оппонентом станет ведущий Владимир Остапчук, который после нелегкого развода с женой разругался с подписчиками в сети.

Анна Ризатдинова ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ризатдинова анонсировала выход собственной автобиографической книги, где рассказала о своем спортивном пути. "Только закончила свою книгу и сдала ее в печать, к лету должна выйти моя автобиография", - разоткровенничалась она.