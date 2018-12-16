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Мелания Трамп поразила точеной фигурой в облегающем платье

Lite » Звезды 16.12.2018 - 17:48
Мелания Трамп поразила точеной фигурой в облегающем платье
Фото: Мелания Трамп(twitter/white house)

Мелания вместе с Доналmдом Трампом устроили рожденственский бал

Первая леди США Мелания Тпамп продолжает демонстрировать американцам безукоризненное чувство стиля. На этот раз жена главы Белого дома вышла в свет в белоснежном облегающем платье, которое очень хорошо подчеркивало ее точеную фигуру. Отметим, что данное мероприятие - это ежегодный рождественский бал, который по традиции, устраивают президент США с супругой.

Событие проходило 15 декабря, в субботу в Белом доме.

Мелания Трамп поразила точеной фигурой в облегающем платьеФото: Мелания Трамп с мужем Дональдом Трампом (AFP)

"Добро пожаловать в Белый дом! Приятного вечера. Счастливого Рождества и Нового года", — пожелала всем людям в зале первая леди.

Стоит отметить, что Мелания выбрала для бала белое платье под горло известного бренда Celine.

48-летняя Мелания одарила всех присутствующих белоснежной улыбкой после того, как ее муж произнес ежегодную праздничную речь.

Напомним, что ранее Меланию Трамп раскритиковали американцы за новую прическу и цвет волос.

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