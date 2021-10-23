Меладзе и Брежнева переехали в заоблачно дорогую квартиру в центре Киева (видео)

Вера Брежнева и Константин Меладзе живут на три страны: Украину, Россию и Италию. И везде имеют собственную недвижимость. А не так давно звезды обустроили совместное жилье, где останавливаются, когда прилетают в Киев.

Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" на канале LIVE.

Где живут Меладзе с Брежневой в Киеве

Отмечается, что в середине марта Меладзе на свое имя приобрел квартиру и место для авто в подземном паркинге стеклянной башни Skyline.

По информации справки из реестра недвижимости - Константин обладает апартаментами на 206 квадратных метров.

В VIP-новостройке есть собственный тренажерный зал, кафе, комната для переговоров, обустроенное место для отдыха, библиотека и детская развлекательная зона.

Сейчас рыночная цена такой квартиры, как у музыканта, обойдется в 825 тысяч долларов.

Брежнева и Меладзе живут в элитном киевском ЖК

Константин имеет еще одну трехкомнатную квартиру на Печерске в престижном ЖК "Бульвар фонтанов". Здесь у него также жилье премиум-класса, которое по меньшей мере может стоить треть миллиона долларов.

У Меладзе еще есть одна квартира в Киеве

Также у Меладзе есть дом в городке Украинка, что неподалеку от элитного поселка Козин по Обуховской трассе.

Дача на воде выглядит роскошно: три этажа, камин, музыкальная студия, шикарный вид из окон. Есть собственный выход на залив Днепра, причал для яхт и теннисный корт. Во дворе - ковер из травы и многовековые сосны. Раньше здесь была рыболовная база, а теперь расположился мини-городок на пять домов с закрытой территорией и охраной.

Дом Меладзе под Киевом

А вот Вера Брежнева - владелица двух коммерческих помещений в новостройках на Печерске.

Кроме того, у певицы имеется пятикомнатная квартира в дореволюционном доме на Десятинной - между Андреевской церковью и Министерством иностранных дел.

Квартира Брежневой на Андреевском спуске

Журналисты также выяснили, что у Веры на Воздвиженке есть пентхаус на 80 квадратных метров и паркоместо напротив соседнего подъезда. По словам риэлторов, квартира на то время (2013 год) обошлась ей где-то в 350 тысяч долларов.