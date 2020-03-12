Меган Маркл и принц Гарри устроили слезную вечеринку для прощания с персоналом в Лондоне

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Инсайдерам стали известны детали трогательного вечера

Меган Маркл и принц Гарри проводят последние дни в Лондоне перед возвращением в Канаду. Здесь, в роскошном особняке на острове Ванкувер своих родителей уже заждался 10-месячный принц Арчи, которого оставили сразу с несколькими нянями. Напомним, что с 1 апреля начнется новая глава в семье герцогов Сассекских. В силу вступит их отречение от обязанностей высокопоставленной королевской семьи (официальное заявление прозвучало еще 8 января). А пока что Меган и Гарри спешат завершить все дела в Великобритании. Герцоги посещают организации, которым покровительствуют. А также прощаются с персоналом, которые обслуживал их в котедже Фрогмор-хаус в Виндзоре.

Перед возвращением в Канаду и окончательным прощанием со стенами королевского дворца Меган и Гарри решили уважить и своих сотрудников. Не только персонал, но и сотрудников своей администрации. Все же с уходом герцогов часть их персонала точно потеряет работу. Понимая, насколько тяжело некоторым будет уйти со службы, герцоги Сассекские сделал все возможное, чтобы облегчить этот процесс. К примеру, о своем уходе Меган и Гарри предупредили персонал в январе. Так что у каждого была возможность присмотреть себе новое место работы.

Некоторые из сотрудников Меган и Гарри получат другие должности в королевском дворце, однако многие готовятся к окончательному увольнению. Среди тех, кто потеряет работу, — личный секретарь пары Фиона Макилвэм, начальник связи Сара Латам, координатор принца Гарри Клара Лоугран и другие.

11 марта Мегна и Гарри организовали для своего персонала прощальный ужин. Встреча состоялась в одном из элитных ресторанов Лондона — при отеле “Горинг” неподалеку от Букингемского дворца. Кстати, именно в этом отеле Сассекские остановились во время прощального визита. Здесь их впервые заметили папарацци по прибытию в Лондон на прошлой неделе 5 марта.

Отель "Горинг" в Лондоне

Инсайдерам британских СМИ удалось выяснить некоторые детали вечера. К примеру, Меган и Гарри лично контролировали весь процесс организации вечеринки и подошли к этому очень ответственно. Герцоги Сассекские занимались согласованием меню и составлением программы всего вечера. Однако обошлось без чрезмерного официоза — встреча прошла в камерной обстановке. Много времени бывшие сотрудники герцогов уделили воспоминаниям. Например, они будут скучать за приятными сюрпризами от Меган и Гарри. Пара во время работы могла неожиданно заказать всем тележки мороженого или устроить спонтанную вечеринку с пиццей.

Не обошлось и без слез. Многие присутствующие плакали, так как очень привязались к Меган и Гарри. В свою очередь герцог и герцогиня Сассекские наградили бывших подчиненных теплыми словами на прощание.

“Они подняли тост за команду и поблагодарили их за все то, что они сделали. Некоторые из сотрудников плакали, они очень любили герцогов. Меган и Гарри хотели выразить им свою признательность”, — цитирует слова инсайдера The Sun.

Напомним, что в ноябре 2018 года Меган и Гарри отказались жить с остальными родственниками в Кенсингтонском дворце. Паре предложили переехать в коттедж Фрогмор-хаус в Виндзоре. Переезд раз за разом откладывался, так как в коттедже проходил ремонт.

Фрогмор-хаус в Виндзоре

При этом истинных причин, почему герцоги решили жить отдельно, никто так и не узнал. В британских СМИ предполагали, что в связи с рождением сына Арчи (май 2019) пара хочет больше места для его воспитания. Однако в корпусе Кенсингтонского дворца им выделили предостаточно места — апартаменты состояли из 21 комнаты! А вот во Фрогмор-хаусе спален всего десять. Из-за чего поползли слухи, что Маркл попросту не хочет жить рядом с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Именно для обслуживания молодой семьи во Фрогмор-хаусе был нанят отдельный персонал, со многими из которых теперь придется попрощаться.

Напомним, ранее Меган Маркл в облегающем платье за $650 блеснула стройными формами.