Меган Маркл и принц Гарри поделились милым фото сына и показали самые яркие моменты 2019

Меган Маркл и принц Гарри, которые решили провести новогодние праздники в Канаде и сняли роскошный особняк российского олигарха, показали трогательное семейное фото с сыном Арчи, а также поделились итоговым видео ушедшего года, на котором запечатлены самые яркие моменты из жизни монаршей четы. Соответствующие кадры опубликованы на официальной странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

На заглавном фото принц Гарри держит на руках маленького Арчи. Отец и сын запечатлены на фоне озера. Скорее всего, кадр был сделан неподалеку от особняка на острове Ванкувер (Канада), где семейство проводит зимние праздники.

На мальчике – теплая коричневая курточка, забавная серая шапочка и мягкие сапожки-угги из овечьей кожи – подарок генерал-губернатора Австралии Питер Косгроув, которые он подарил Меган еще в в 2018 году во время ее беременности.

Меган Маркл и принц Гарри показали знаковые события 2019 (фото: instagram.com/sussexroyal)

Фото с Арчи стало заглавным в итоговом видео 2019 года. В ролике герцог и герцогиня Сассекские показали самые яркие и запоминающиеся моменты своей жизни в прошлом году. Кстати, среди череды снимков был кадр Меган Маркл с Кейт Миддлтон на чемпионате Уимблдон.

"Желаем всем счастливого Нового года и благодарим за постоянную поддержку! Мы с удовольствием встречлись со многими людьми по всему миру и не можем дождаться встречи в следующем году. Мы надеемся, что 2020 год принесет каждому из вас здоровье и счастье", - обратились герцога и герцогини Сассекских со страницы микроблога.

Кстати, Кейт Миддлтон и принц Уильям также показали аналогичное итоговое видео на официальных страницах Кенсингтонского дворца в сети. Герцог и герцогиня Кембриджские включили в ролик несколько фото Меган и Гарри, в частности с крестин Арчи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились видеоотчетом за 2019 год (instagram.com/kensingtonroyal)

Ранее Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о своем праздничном наряде.