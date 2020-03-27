Меган Маркл получила работу от Disney, за которую не получит ни цента (видео)

Больше трех лет назад Меган Маркл была вынуждена попрощаться с актерской карьерой. В жизни Меган начиналась новая глава — замужество с принцем Гарри и вхождение в королевскую семью Великобритании. Новая роль Маркл достаточно быстро опротивела. 8 января 2020 года британцев, впрочем, как и весь мир, ошарашило заявление герцога и герцогини Сассекских об отказе от обязанностей высокопоставленной королевской семьи. С 31 марта это заявление официально вступает в силу. Меган и Гарри обещали, что не откажутся от своих социальных обязанностей. Однако паре предстоит найти новые источники дохода. Ведь с 31 марта их потребности больше не будут финансироваться из бюджета Великобритании. Похоже, что звезда сериала “Форс-мажоры” (англ. — “Suits”) решила вновь “оседлать” шоу-бизнес. Маркл согласилась принять участие в новом проекте компании Disney.

Так, в четверг 26 марта проект Disneynature анонсировал выход нового документального фильма о дикой природе под названием «Слон». Премьера состоится 3 апреля на стриминговом сервисе Disney+. В фильме будет рассказываться о 1600-километровом путешествии африканских слонов через пустыню Калахари. В пути животные столкнутся с беспощадными хищниками, изнуряющей жарой и постоянной нехваткой ресурсов. Одна из главных сюжетных линий — отношения между матерью-слонихой Шани и ее сыном Джомо.

Также стало известно, что озвучивать документальный фильм будет 38-летняя супруга принца Гарри Меган Маркл!

Отметим, что о сотрудничестве Маркл с компанией Disney стало известно еще в декабре 2019 года. Однако тогда герцоги Сассекские не говорили никаких подробностей о новом проекте. Также предложение Меган приняла еще до того, как они официально заявили о желании выйти из королевской семьи. При этом с 1 апреля Меган и Гарри уже не смогут публично именоваться герцогами Сассекскими. Однако Disney продолжает “хайповать” на титуле Меган, называя ее в новом промо-ролике не иначе, как Герцогиня Сассекская Меган.

К слову, от озвучивания документального фильма семья Меган не получит ни цента! Дело в том, что все доходы от этого проекта пойдут в организацию помощи слонам “Elephants Without Borders” (“Слоны без границ”).

Также в компании поспешили уточнить, что новый сюжет о слонах войдет в серию документальных фильмом Disneynature о дикой природе. Уже записано несколько сюжетов, которые в апреле будут появляться на стриминговом сервисе компании. При этом в каждом новом фильме закадровый текст читает известный человек. К примеру, фильм “Риф Дельфина” озвучивала актриса Натали Портман.

Также подобные проекты озвучивали Мерил Стрип и Морган Фриман. И каждый раз прибыль от фильмов направлялась в различные природоохранные фонды.

Напомним также истории того, как Меган досталась эта роль. Еще в июле 2019 года в Лондоне проходила премьера фильма “Король Лев”, на которой также присутствовали Меган Маркл и принц Гарри. Среди звездных гостей премьеры также был Роберт Айгер — американский предприниматель, президент и CEO компании The Walt Disney.

Тогда Гарри подошел к Айгеру и намекнул ему на возможность обсудить возможное сотрудничество компании Disney с Меган Маркл. Гарри уточнил, мол, в свое время Меган занималась озвучкой. Роберта не пришлось “долго уговаривать”. Генеральный директор компании все понял и учел замечание герцога Сассекского. Так что уже 3 апреля зрители Disneynature смогут услышать голос Меган в документальном фильме про жизнь африканских слонов.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон показала редкое фото мамы и открытку ручной работы от сына.