Меган Маркл исключила из списка друзей семью Кардашьян-Дженнер из-за "репутационных рисков"

8 января Меган Маркл и принц Гарри официально заявили об отречении от обязанностей высокопоставленной королевской семьи. Окончательно это решение вступает в силу с 1 апреля. После чего Меган и Гарри наконец смогут приняться за реализацию своих коммерческих проектов. Отметим, что на данный момент поклонников семьи интересует, как герцоги планируют зарабатывать. Ведь вместе с отречением от обязанностей пара также лишается бюджетного финансирования. Но здесь эксперты успокаивают. Даже на своей instagram-страничке герцоги Сассекские могут зарабатывать колоссальные суммы. Также Меган и Гарри смогут посещать те мероприятия, которые им нравятся. И формировать свой круг общения. В котором, судя по всему, не будет семьи Кардашьян.

Так, Меган Маркл и принц Гарри вычеркнули Крис Дженнер и вообще весь “клан Кардашьянов” из своего списка звездных друзей. В новой независимой жизни герцоги Сассекские не планируют общаться с представителями всемирно известной ТВ-семьи. Об этом сообщает источник таблоида Heat.

В настоящее время пара выбирает, с кем бы они хотели более тесно общаться после своего отречения и переезда в США. Меган и Гарри пересматривают список знаменитостей, которые теперь хотят дружить с герцогами. Однако Сассекские достаточно пренебрежительно отнеслись к бизнес-леди Крис Дженнер, когда та приняла попытки наладить с ними контакт.

“Меган была поражена количеством знаменитостей, которые хотят получить долю ее и Гарри внимания. Поэтому ей приходится быть очень осторожной в отношении тех, с кем они проводят время”, - сказал источник в комментарии журналу Heat.

По словам источника, на данный момент Маркл пытается правильно расставить приоритеты. Ведь герцогиня Сассекская ежедневно получает множество приглашений на различные встречи и вечеринки от людей с громкими именами.

Крис Дженнер (мама сестер Кардашьян-Дженнер) “неоднократно пыталась” организовать встречу с Меган и Гарри. Однако инсайдеры сообщают: “Герцоги посчитали такое знакомство нежелательным, и Меган решила пока дистанцироваться от Кардашьян”. Таким образом, Маркл “боится испортить репутацию”.

Крис Дженнер (фото: instagram.com/krisjenner)

Герцогиня Сассекская намерена дружить с теми знаменитостями, которые “разделяют ее ценности". Неоднократно отмечалось, что с наступлением независимой жизни Меган Маркл планирует направить усилия на реализацию проектов по вопросам борьбы с изменениями климата. А также по проектам “психического здоровье”.

Сестры Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для этих целей Меган планирует создать такой себе список друзей “категории А” — “A-list”. С помощью которых супруга принца Гарри будет реализовывать свои задачи. И сможет доказать: “Им не нужна королевская семья для достижения своих целей”.

К слову, среди звездных имен, которые хотят быть в этом списке, - шоу-вумен Эллен Дедженерес и Опра Уинфри. Они первыми хотят провести с Меган и Гарри публичное интервью после старта их новой жизни, независимой от монаршей семьи.

Актриса Марго Робби, Барак и Мишель Обама, Бейонсе и Джей Зи также могут попасть в “A-list”.

Напомним, ранее Ким Кардашьян растрогала сеть редким фото с Крис Дженнер.