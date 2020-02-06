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Мечты сбываются: Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем в ночной Праге

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.02.2020 - 11:27
Мечты сбываются: Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем в ночной Праге
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая год назад задалась целью показать мужу впечатливший ее город

Лилия Ребрик умеет продуктивно работать и не менее интенсивно отдыхать. Так, ведущая недавно вернулась из романтического путешествия с мужем Андреем Диким на Мальдивы, где пара впервые за 8 лет провела незабываемое время без детей. Вернувшись в Киев на нее сразу же обушилась масса неотложных дел: утренние эфиры, спектакли и съемки. Но теледива умеет искусно совмещать работу и романтику, поэтому решила взять в деловую поездку любимого мужа – пара отправилась в Прагу.

Теледива буквально завалила сеть романтичными фото и селфи с мужем. Пара гуляла по практически безлюдным улицам чешской столицы, позировала на набережной и останавливалась возле величественных достопримечательностей.

"Вітання з вечірньої з Праги! По роботі- але вдвох... Коли рік тому я була вперше в цьому казковому місті- я перше що подумала, що дико хочу приїхати сюди вдвох із @andrii_dykyi . А бажання мають властивість здійснюватися... І ось - ми тут. І тут- справді особлива енергетика. А ви яке місто любите? Чи яку країну?" - поинтеесовалась Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

В коментариях подписчики ведущей стали делится своими впечатлениями от Праги, а также не скупились на комплименты для "дикой семейки".

  • Какая классная первая фотка
  • Ви чудові. Прага справді казкове місто, любов з первого погляду
  • Вы очень красивая пара
  • Вы прекрасны
  • Романтика продолжается! Супер!
  • На ваши фотки смотришь и душа радуется! Столько позитива, счастья и жизнерадостность, что аж заражаете своими улыбками. Умнички
  • Вы очень красивая гармоничная пара, счастья вам!
  • Ви найкращі обожнюю вашу Дику сімейку

Скриншот комментарив

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