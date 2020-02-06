Мечты сбываются: Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем в ночной Праге

Ведущая год назад задалась целью показать мужу впечатливший ее город
Лилия Ребрик умеет продуктивно работать и не менее интенсивно отдыхать. Так, ведущая недавно вернулась из романтического путешествия с мужем Андреем Диким на Мальдивы, где пара впервые за 8 лет провела незабываемое время без детей. Вернувшись в Киев на нее сразу же обушилась масса неотложных дел: утренние эфиры, спектакли и съемки. Но теледива умеет искусно совмещать работу и романтику, поэтому решила взять в деловую поездку любимого мужа – пара отправилась в Прагу.
Теледива буквально завалила сеть романтичными фото и селфи с мужем. Пара гуляла по практически безлюдным улицам чешской столицы, позировала на набережной и останавливалась возле величественных достопримечательностей.
"Вітання з вечірньої з Праги! По роботі- але вдвох... Коли рік тому я була вперше в цьому казковому місті- я перше що подумала, що дико хочу приїхати сюди вдвох із @andrii_dykyi . А бажання мають властивість здійснюватися... І ось - ми тут. І тут- справді особлива енергетика. А ви яке місто любите? Чи яку країну?" - поинтеесовалась Лилия.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
В коментариях подписчики ведущей стали делится своими впечатлениями от Праги, а также не скупились на комплименты для "дикой семейки".
Скриншот комментарив
Ранее Лилия Ребрик трогательно рассказала о младшей дочери Полине и затронула тему материнства.