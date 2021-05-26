Мечты сбываются: именинница Маша Ефросинина похвасталась счастьем в Мексике
Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина 25 мая празднует день рождения - ей исполнилось 42 года. Хоть и не без трудностей, звезда все же смогла улететь с семьей в Мексику, где и отмечает эту важную дату.
На своей странице в Instagram Маша поделилась наполненными счастьем видео и фото и поблагодарила всех за поздравления.
Так, теледива опубликовала видео, на котором эффектно дефилирует по дорожке, что вьется среди тропической растительности. На Ефросининой - свободная белая туника, соломенная шляпка и темные очки. На лице у нее играет счастливая улыбка.
"Каааакой же это кайф - проснуться рано утром в Мексике, а вы меня уже полдня, как поздравляете!!! Спасибо, мои любимые", - написала довольная именинница.
Позже Маша выложила еще и яркое фото, на котором позирует в дверях своего номера в эффектной позе. Ведущая примерила длинное оранжевое платье, которое подчеркивает ее точеную фигуру. Она дополнила лук солнцезащитными очками, а на голову повязала платок.
"Мечты сбываются", - подписала красочный снимок Ефросинина.
Маша Ефросинина восхитила ярким образом в Мексике (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Пользователи сети и звездные друзья и коллеги Маши засыпали ее поздравлениями и оставили много душевных пожеланий.
"Прекрасная Маша, с Днем рождения!" - пишет Юлия Санина.
"Ну на сестру трубку можно взять? Хочу же поцеловаться" - возмущается сестра Маши Лиза.
"С днём рождения, прекрасная, нежная и в тоже время очень сильная девочка. Пусть каждый глоток воздуха, будет наполнен счастьем", - желает Марина Боржемская.
"Я там надиктовала тебе все, что хотела... Готовь ушко", - сообщила Елена Кравец..
"Хаппи берздей, darling!!! Крепко обнимаю и поднимаю", - поздравила Лилия Подкопаева.
"С днем рождения, Красотка Маша", - отметился Андре Тан.
- С Днём Рождения, Мария! Абсолютно невероятная, вдохновляющая и сильная. Будь сильно счастлива
- С днём Рождения, Маша!! Вы прекрасны
- Щирі вітання, фантастична жінко! Нехай усе вдається!
- Вітаю! Гармонії у всьому
- С днём рождения, Маша! Будьте ещё счастливее, пусть вокруг и внутри только любовь! Пусть все вас наполняется, даёт возможность восполнить энергию!
- с днём рождения!!! Яркая, интересная, живая!!!
- С Днём Рождения Талантливого Человека
- Восхищаюсь тобой. Будь очень счастлива!
- С Днем личной силы! Пусть сбываются мечты!
Ранее мы писали, что Машу Ефросинину не узнали на архивном фото, на котором ей 13 лет, и обвинили в пластике.