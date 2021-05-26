Мечты сбываются: именинница Маша Ефросинина похвасталась счастьем в Мексике

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина 25 мая празднует день рождения - ей исполнилось 42 года. Хоть и не без трудностей , звезда все же смогла улететь с семьей в Мексику, где и отмечает эту важную дату.

На своей странице в Instagram Маша поделилась наполненными счастьем видео и фото и поблагодарила всех за поздравления.

Так, теледива опубликовала видео, на котором эффектно дефилирует по дорожке, что вьется среди тропической растительности. На Ефросининой - свободная белая туника, соломенная шляпка и темные очки. На лице у нее играет счастливая улыбка.

"Каааакой же это кайф - проснуться рано утром в Мексике, а вы меня уже полдня, как поздравляете!!! Спасибо, мои любимые", - написала довольная именинница.

Позже Маша выложила еще и яркое фото, на котором позирует в дверях своего номера в эффектной позе. Ведущая примерила длинное оранжевое платье, которое подчеркивает ее точеную фигуру. Она дополнила лук солнцезащитными очками, а на голову повязала платок.

"Мечты сбываются", - подписала красочный снимок Ефросинина.

Маша Ефросинина восхитила ярким образом в Мексике (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети и звездные друзья и коллеги Маши засыпали ее поздравлениями и оставили много душевных пожеланий.

"Прекрасная Маша, с Днем рождения!" - пишет Юлия Санина.

"Ну на сестру трубку можно взять? Хочу же поцеловаться" - возмущается сестра Маши Лиза.

"С днём рождения, прекрасная, нежная и в тоже время очень сильная девочка. Пусть каждый глоток воздуха, будет наполнен счастьем", - желает Марина Боржемская.

"Я там надиктовала тебе все, что хотела... Готовь ушко", - сообщила Елена Кравец..

"Хаппи берздей, darling!!! Крепко обнимаю и поднимаю", - поздравила Лилия Подкопаева.

"С днем рождения, Красотка Маша", - отметился Андре Тан.