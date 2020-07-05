Мечтельная Слава из НеАнгелов в сетчатом платье засветила глубокое декольте

Слава Каминская из группы НеАнгелы – обладательницаапетитных форм, котрые она часто демонстирует на эффектных фото. Певица с удовольствием фотографируется в купальнике, а ее сценические наряды отличаются откровенностью. Так, аристка опубликовала мечтательный снимок, на котром красуется в пикантном платье с внушительным декольте и сетчатой юбкой, расшитой камнями и стразами.

Слава изящно сидит в кресле и задумчиво смотрит в даль, отвернувшись от камеры – атмосферный снимок сделан будто случайно. Глубокий и выразительный макияж глаз подчеркнул голубизну взгляда, на губах – ненавязчивая нюдовая помада. Волосы уложены в красивые естественне локоны.

"Фотосессия на вилле или в лесополосе. Я такая вся на стиле, чтобы А..... все", - оставила оригинальную подпись под фото певица, цитирируя строчку из песни группы "Ленинград" – "Фотосессия". Поклонники пришли в восорг.

Слава Каминская сорвала комплименты магнетическим фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Словно Джоли: Слава из НеАнгелов в пикантном купальнике порезвилась в бассейне

Красиво!

Красавица!

Шикарная

Жінка вогонь!

Стильна, розкішна, чарівна!

Как можно быть такой красивой

Глаза цвета неба

Класс

Супер

Такая красивая, просто обязана быть счастливая! Шикарнюча! Удачи!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов уже демонстрировала образ в пикантном платье-сетке.