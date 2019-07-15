Мечтательная Катя Осадчая очаровала стильным повседневным луком в Одессе

Известная телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и их двухлетним сыночком Иваном отправились в Одессу, где уже несколько дней наслаждаются отдыхом у моря и веселым времяпрепровождением. Кроме того, звездная пара посещает показы фильмов в рамках 10-го Одесского кинофестиваля, который продлится до 20 июля.

Катя успевает уделять время малышу и с удовольствием делится с поклонниками милыми совместными кадрами с Ваней, а также восхищает своими стильными и эффектными образами. На крайнем фото ведущая показала летний повседневный лук, который выглядит очень удобным и при этом ультрамодным.

Осадчая запечатлена на балконе их отельного номера, она опирается на перила и мечтательно смотрит на море. На теледиве - укороченные джинсы с высокой талией, заправленная в них светлая рубашка и белые кроссовки. Волосы она оставила распущенными, и всем своим видом демонстрирует расслабленность, при этом выглядит очень стильно.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Море #onelove #одеса", - лаконично подписала снимок Катя.

Фолловеры засыпали любимую ведущую "Светской жизни" комплиментами, восхищаясь ее красотой, стройностью и модным аутфитом.

Ви так гарно вбрані

Стройная как лань!!!

Такая красивая и естественная

Добро пожаловать к нам в Одессу

Отличный лук

Шикарна Леді. Вітаю ...

Яка краса! Море таке гарне і ви, Катерино, теж!

Сияющая. Приятно смотреть на Вас в любом образе

Класс!!!

Отличный летний стиль :)

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая растрогала уникальным кадром счастливого детства 2-летнего сына Ивана из Одессы.

Ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах.

Также Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018 Нетой Барзилай.