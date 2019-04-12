"Мечтала об этом с 5 лет": Настя Каменских сделала откровенное признание

Популярная певица Настя Каменских решительно штурмует не только украинский шоу-бизнес, но и латиноамериканский музыкальный рынок! Еще бы! Ведь у артистки есть заветная мечта – поставить на полочку собственную статуэтку "Грэмми". Недавно ремикс хит NK Peligroso совместно со звездой реггитона De La Ghetto буквально взорвал сеть – за короткое время видео набрало более 2 млн. просмотров на YouTube. Кроме того, в конце января звезда отправилась в американский промо-тур Peligroso и "засветилась" на многих местным телеканалам, познакомив со своим творчеством. Так, фрагментом интервью для радиостанции TuneIn артистка поделилась в Instagram-аккаунте.

Певица призналась, что ее детская заветная мечта – это приз "Грэмми". Благодаря хиту Peligroso она приблизилась к своей цели.

"Это сложно представить, но когда я была маленькой девочкой, мне было 5 лет. Я впервые увидела церемонию "Грэмми" и я плакала два часа. И тогда я поняла, что это моя мечта, мое заветное желание", - призналась в разговоре с ведущем она.

На страничке радиостанции Настю назвали "самым необычным латиноамериканским хитмейкером", и отметили, что девушка выучила испанский всего за 9 месяцев и буквально ворвалась в престижный хит-парад Tropical charts.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что в американском промо-туре певицу сопровождал рэпер Потап. Он присутствовал с ней на всех интервью и всячески поддерживал. Так, в программе Маши Ефросининой "Экзамен" Настя отметила, что Потап не является ее продюсером, зато его можно назвать человеком, который ее понимает и поддерживает в начинаниях, дает советы и способствует достижениям. К тому же, артист является еще и одним из соавторов хита Peligroso.

О романе Потапа и Насти поклонники давно подозревают, но прямых доказательств у них нет, да и артисты упорно молчат, ограничиваясь лишь красноречивыми намеками. Так, на днях Настя Каменских представила новую песню "Обіцяю", и сообщила, что для нее композиция стала по-настоящему особенной.