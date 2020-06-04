Мечтаем о парне: беременная Илона Гвоздева рассекретила имя будущего малыша

Победительница шоу Танцы со звездами 2018 и популярный хореограф Илона Гвоздева на днях призналась, что снова беременна - причем артистка уже на пятом месяце. Они с мужем уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию и на этот раз очень хотели бы мальчика, но главное, чтобы ребенок был здоровым. Кроме того, они уже придумали имя для малыша, рассказала Илона в интервью "КП в Украине".

Пол будущего ребенка пара еще не знает, а вот его имя скорее всего будет связано с местом, где все началось.

"На данный момент мы с мужем еще не знаем, кого ждем. Но, так сказать, до полного комплекта нам не хватает мальчика (улыбается). Когда я была беременна в первый раз, то муж ждал именно пацана, но родилась девочка, чему он тоже безумно обрадовался. Сейчас мечтаем о парне, а там как Бог даст. Главное, чтобы ребенок был счастливым и здоровеньким", - говорит Гвоздева.

Обсуждения по поводу имени еще ведутся.

"Мы с мужем обсуждали, как назовем ребенка. Так как эта прекрасная ситуация произошла в Доминикане, то решили: если родится мальчик, то назовем - Доминик, если девочка - Доминика. Еще мужу нравится имя Гаяна, мне оно не сильно импонирует. Думаю, что мы найдем компромисс", - отметила танцовщица.

Фото: Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

К примеру, короткое имя дочки у них тоже не совсем обычное.

"Ее полное имя Валерия, но так как мне не нравится короткое имя Лера, мы нашли для себя другую форму. Она знает, что у нее есть два имени - Рия и Валерия, поэтому на Леру даже не реагирует", - рассказала звездная мама.

По словам Илоны, дочка очень хорошо приняла новость о будущем пополнении в семье.

"Мы долго с мужем обсуждали, как сказать дочери максимально тактично, ведь детки все по-разному реагируют - для кого-то это счастье, а для кого-то стресс. Нам помог случай. Незадолго до того, как мы сказали Рии о пополнении, у нас забеременела кошка, чему дочь была очень рада. Очень радовалась и относилась к кошке с теплотой и нежностью. А когда она родила троих котят, как раз наступил такой момент, когда у меня уже был виден животик. Хотя, мне кажется, дочь и раньше замечала, но ничего не спрашивала, ждала, когда мама и папа ей сами скажут. Так вот на радостной ноте рождения котят мы сели все вместе и рассказали, что у нее будет братик или сестричка. Сказали, что будем так же ее любить, что второй ребеночек - это большое счастье. Рия очень хорошо восприняла новость в свои 4,5 годика. Сейчас она очень бережно ухаживает за мной, приносит фрукты, укрывает одеялом, каждый вечер целует животик, разговаривает с ним", - поделилась хореограф.

Фото: Илона Гвоздева с дочкой (instagram.com/ilonagvozdeva)

Что касается предрассудков о беременности, у Гвоздевой их нет, но рассказывать слишком рано она не хотела.

"У меня нет никаких опасений или предрассудков, кроме того, что не хотела всем рассказывать о беременности на ранних сроках. Сейчас меня засыпали теплыми комментариями, поздравлениями, зарядили радостью, но люди есть разные. А насчет того, показывать живот или нет, мне кажется, все это ерунда, нужно лишь бережно к себе относиться", - считает она.

Илона старается не выносить мозг мужу, вести здоровый и активный способ жизни и продолжает танцевать.

"Мужу мозг не выношу, в 3 часа ночи ничего не требую, веду активный здоровый образ жизни. Можно сказать, что на нем пока никак не сказалась моя вторая беременность. Но мне хочется на 2-м, 3-м триместре наверстать упущенное (улыбается). Я во время первой беременности вела себя отлично, ничего не требовала, надо мне реабилитироваться. Например, просить: "Зая, купи мне мороженое". Или что-то в таком духе, но пока это только мечта.

Я продолжаю танцевать, тренироваться, понятно, что моя активность от 100% свелась к 60%, но я считаю, что беременность – это не болезнь. Во время первой беременности я танцевала и работала вплотную до 9-го месяца. На 7-м месяце я еще давала мастер-классы, участвовала в телевизионных проектах. Сейчас все будет зависеть от моего физического состояния, но, думаю, танцевать мне ничто не запретит", - поведала танцовщица.

Фото: Илона Гвоздева с мужем (instagram.com/ilonagvozdeva)

Лишнего веса она не боится и уверена, что сможет с легкостью избавиться от него после родов.

"Может быть, вам не видны мои лишние сантиметры, я-то знаю, где они спрятались. К счастью для меня, пока они находятся в большей степени в области животика, ягодиц и груди. Меня эта ситуация радует, а особенно счастлив мой супруг, так как у меня сейчас второй размер груди, чего в принципе раньше никогда не было. Я несказанно счастлива и отношусь к этому моменту положительно. А все, что будет лишнее, от этого буду избавляться не во время беременности, а уже после", - говорит Илона.

Ранее Илона Гвоздева призналась, что сразу почувствовала беременность, хотя тесты были негативными.