Мечта мужчины: экс-"ВИА Гра" взорвала сеть чувственным фото в ванной

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица позировала в наряде с откровенным вырезом

Экс-"ВИА Гра", певица, дизайнер, хореограф, поэтесса, а с недавних пор еще и актриса Надежда Мейхер не перестает восхищать поклонников не только многочисленными талантами, но и неувядающей красотой и умением выглядеть сексуально и эффектно. Чувственная звезда с удовольствием принимает участие в фотосессиях, снимаемся для собственного бренда и делиться новыми снимками с подписчиками в сети. На instagram –страничке она показала пикантное фото в ванной, засветив внушительное декольте.

Надежда позирует в ванной, облаченная в атласное платье темно-оливкового цвета по фигуре на тонких бретелях с глубоким декольте. Из украшений – массивные, но элегантные серьги с камнями, пара колец на руках. В макияже - акцент сделан на глаза.

"Только игра…" - оставила артистка интригующую подпись к снимку.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники пришли в восторг от открывающейся картины и забросали звезду искренними комплиментами.

"Какая красивая, улет!", "Женственная", "Вы просто волшебная!", "Роскошная дива!", "Надежда, вы для меня как вторая Мерлин Монро. Секси!", "Шикарная!", "Вы само совершенство", "Надюша, вы прекрасны, как всегда", "Вот она, Женщина", "Настоящая украинская красавица, "Вы мечта любого мужчины. Божественная! Что внутри,что снаружи у вас всё прекрасно! Надежда В чем же главный ваш Секрет?" - интересовались поклонники.

Скриншот комментариев

Напомним, что Надежда Мейхер восхитила сеть изящным танцем на пуантах. Она показала, как занимается в балетном зале.

Кстати, Надежда Мейхер и Юрий Горбунов показали совместное забавное видео с вокзала, снятое в перерывах между работой над сериалом "Великі Вуйки", где они появятся в роли влюбленных.