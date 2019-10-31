"Мечта мужчин": Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила сексуальными формами

Слава Каминская из группы НеАнгелы после развода с мужем ушла в работу и времяпровождение с любмыми малышами – сыном Леонардом и дочерью Лаурой. Недавно певица призналась, что в ее личной жизни произошли изменения – у нее есть мужчина, но подробности своего романа артистка раскрыть пока не готова. Зато она с удовольствием демонстрирует прекрасную физическую форму и волнующие изгибы на эффектных снимках в instagram. Так, Слава опубликовала фото в белоснежном сдельном купальнике, который подчекрнул ее формы.

Звезда дополнила свой сексапильный лук высокими спортивными гольфами и кроссовками на платформе. Ее волосы струятся по плечам – укладка с эффектом пляжных волн выглядит максимально естественно, так же как и натуральный макияж. Купальник выгодно подчеркнул роскошную грудь певицы и ее длинные ноги.

"В 35 жизнь только начинается", - с уверенностью заверила артистка.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники обратили внимание сначала на привлекательный внешний вид звезды, а уж потом разделили ее суждения.

Стильное фото, стильная Слава, волосы нереальные

Огонь! Хочу также в свои 35!

Шикарна

Боже мой, ну че ты такая красивая,а? Такая прямо секси вумен

Крутая

Потому что нельзя быть красивой такой

Ух ты! Это сексифото, мечта мужчин

Слава - красавица неземная!

Очень красивая

С такой внешностью и фигурой, это да!

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К слову, Слава Каминская очаровала совместным фотосетом с эффектной мамой.