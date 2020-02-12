Массаж огнем и корешки: Дмитрий Комаров испытал на себе шокирующие методы китайской медицины

Сегодня, 12 февраля, в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет новая серия тревел-шоу «Мир наизнанку», в которой Дмитрий Комаров после впечатляющих приключений в знаменитом китайском храме Шаолинь попытается разгадать загадку феноменального здоровья китайцев. Исследуя особенности традиционной китайской медицины, ведущий не только испытает на себе ее самые необычные методы, но и будет в буквальном слове «гореть на работе».

Необыкновенные техники лечения в Поднебесной образовались 5 тысяч лет назад и практикуются до сих пор. Но самое уникальное, что в Китае они успешно совмещаются и с современной западной медициной.

«Все мы привыкли к европейскому подходу - стараемся избавиться от боли как можно быстрее и вернуться к комфортному состоянию. А вот китайские целители уже 5 тысяч лет рассматривают человеческий организм как систему, в которой все взаимосвязано. Они лечатся огнем, целебными травами и корешками, а иногда смешивают древние знания и современные технологии для совершенствования своих чудо методик. Наука пока так и не смогла понять все секреты лечения китайцев» - рассказывает Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров в монастыре Шаолинь

Путешествие в мир китайской медицины команда тревел-шоу начнет с самого богатого, динамичного и высокотехнологичного мегаполиса будущего - Шанхая. Чтобы узнать, чем народные рецепты лечения отличаются от знакомых нам европейских, Дмитрий Комаров пойдет в самую обычную государственную поликлинику традиционной медицины. Здесь ведущий вместе с оператором Александром Дмитриевым доверят свое здоровье доктору-гуру и пойдут на все необычные и, казалось бы, даже болезненные процедуры.

А в продолжение эксперимента украинские путешественники покажут массажный салон, где практикуют лечение при помощи огня. Шокирующую обычного зрителя процедуру Дмитрий Комаров тоже испытает на себе.

«Друзья, это называется сгореть на работе», - не без страха будет шутить ведущий.

Кроме этого, Дмитрий Комаров рано утром отправится в самый обычный парк, чтобы принять участие в массовой утренней зарядке китайцев, которые в свои 70-80-90 лет могут садиться на шпагат и показывают чудеса физической подготовки.

Как в китайских больницах проводят ритуал «выкуривания болезней», возможно ли определить заболевание по пульсу, какие проблемы со здоровьем у Димы Комарова и Александра Дмитриева увидит китайский знахарь и помогут ли им в лечение древние методы – смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» сегодня в 22.45 на канале «1+1».

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, как в Китае решал проблему длительной разлуки с женой.